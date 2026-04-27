Apresiasi Usulan KPK, PKS Nilai Pembatasan Jabatan Ketum Perkuat Regenerasi dan Kaderisasi

Berbeda dengan sebagian partai politik (parpol) khususnya yang ada di parlemen, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid justru mengapresiasi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menilai masa jabatan ketua umum (ketum) parpol maksimal dua periode.

"Kami apresiasi usulan KPK tersebut, dengan adanya usulan pembatasan jabatan ketum parpol dua periode. Ini akan memperkuat proses regenerasi dan kaderisasi kepeimpinan di parpol," ujar Kholid kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Ia menuturkan di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partainya, memang sudah ada aturan yang memberikan batasan bagi ketum untuk menjabat maksimal dua periode.

"Namun, kami juga menghormati mekanisme internal demokrasi setiap partai. Itu hak politik setiap partai politik untuk menentukan mekanisme regenerasi dan kaderisasi di internal partai," jelasnya.

Tak hanya itu, terkait usulan KPK soal capres-cawapres harus dari kader partai, ia juga menilai hal ini adalah usulan yang baik. "Karena konstitusi memberikan tugas kepada partai politik untuk bisa melahirkan kepemimpinan nasional," tutur Kholid.

Usulan KPK

Sebelumnya, KPK mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) maksimal dua periode. Usulan ini muncul dalam kajian tata kelola partai politik yang disusun Direktorat Monitoring KPK.

Dalam kajian tersebut, KPK menilai belum terdapat standar sistem kaderisasi yang terintegrasi di partai politik. Karena itu, pembatasan masa jabatan dinilai penting untuk memastikan proses regenerasi kepemimpinan berjalan.

“Untuk memastikan berjalannya kaderisasi perlu pengaturan batas kepemimpinan ketua umum partai menjadi maksimal 2 kali periode masa kepengurusan,” demikian pernyataan Direktorat Monitoring KPK, dikutip Kamis (23/4/2026).

Selain itu, KPK juga mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk menyusun standardisasi sistem pelaporan kaderisasi partai politik yang terintegrasi dengan bantuan keuangan partai politik (banpol).

“Mendorong partai politik untuk mengimplementasikan putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang minimal threshold pilkada melalui rekrutmen cakada berdasarkan kaderisasi.”