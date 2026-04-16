April Adventure Across PIK Hadirkan Pengalaman Petualangan Dinamis

Ukuran Font Kecil Besar

Pantai Indah Kapuk (PIK) melalui PIK Tourism Board kembali menghadirkan kampanye tematik bulanannya melalui April Adventure, sebuah inisiatif yang menghadirkan beragam rangkaian event dan aktivitas yang dirancang untuk mendorong semangat eksplorasi dan gaya hidup aktif di kawasan PIK.

Sepanjang bulan April, pengunjung dapat menikmati berbagai kegiatan yang tidak hanya bersifat rekreatif, tetapi juga memberikan pengalaman petualangan yang beragam. Mulai dari aktivitas outdoor, pertunjukan hiburan, hingga event komunitas, seluruh rangkaian ini dihadirkan untuk menciptakan pengalaman yang lebih hidup dan interaktif bagi setiap pengunjung.

Kampanye April Adventure yang diinisiasi oleh PIK Tourism Board menampilkan berbagai event yang tersebar di sejumlah titik strategis di PIK. Kawasan Green Belt menjadi salah satu pusat aktivitas outdoor, menghadirkan ruang terbuka yang ideal untuk jogging, bersepeda, hingga kegiatan komunitas.

Sementara itu, Mangrove Ecotourism Park di Alam Angke Kapuk menawarkan pengalaman eksplorasi alam melalui jalur mangrove yang unik dan edukatif. Di sisi lain, kawasan pesisir PIK2 turut menghadirkan aktivitas air seperti paddle board, serta berbagai event tematik yang memperkuat nuansa petualangan di tepi laut.

Tidak hanya itu, beragam event hiburan seperti live music, pop up activity, hingga special performance turut melengkapi pengalaman pengunjung. Kehadiran event-event ini memperkuat posisi PIK sebagai destinasi yang tidak hanya menawarkan tempat, tetapi juga pengalaman yang terus berkembang dan relevan bagi berbagai kalangan.

Melalui April Adventure, PIK Tourism Board mengajak masyarakat untuk tidak sekadar berkunjung, tetapi juga terlibat langsung dalam berbagai aktivitas yang membangun koneksi, baik dengan lingkungan maupun sesama.

Kampanye ini dirancang untuk menjangkau berbagai segmen, mulai dari keluarga, komunitas, hingga individu yang mencari pengalaman baru di tengah dinamika kota. PIK terus berkomitmen untuk menghadirkan destinasi yang inklusif, dinamis, dan berorientasi pada pengalaman.

Melalui rangkaian event di bulan April ini, PIK mempertegas posisinya sebagai salah satu destinasi gaya hidup yang menawarkan lebih dari sekadar kunjungan, melainkan sebuah perjalanan eksplorasi yang berkesan.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai seluruh rangkaian event dan jadwal kegiatan selama bulan April, pengunjung dapat melihat daftar acara yang terlampir.

PIK Tourism Board mengundang seluruh masyarakat untuk menjadikan 'April Adventure at PIK' sebagai agenda utama di bulan ini. Rencanakan petualangan Anda dan temukan beragam pengalaman menarik yang telah disiapkan di seluruh kawasan PIK.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi akun Instagram @piktourism serta website resmi piktourism.com untuk panduan aktivitas dan pembaruan jadwal harian.