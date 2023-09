Arab Saudi, \'Oase\' Baru Bagi Para Pemain Top Sepak Bola Liga Inggris

Fenomena "exodus" pemain bintang Liga Inggris ke Liga Arab Saudi terus berlanjut dengan terakhir Riyad Mahrez dan Jordan Henderson. Tawaran gaji yang tinggi dan ambisi besar Arab Saudi untuk menjadi liga sepak bola top dunia membawa dampak serius bagi Liga Inggris.

The Athletic melaporkan, Kamis (20/7/2023), bahwa Manchester City tidak dapat menahan Mahrez untuk tetap bermain di Inggris, akhirnya menerima tawaran Al-Ahli untuk Mahrez senilai 35 juta euro. Mahrez pun tidak masuk dalam skuad City untuk tur Asia.

Mahrez telah memberikan kontribusi besar untuk City dengan mengumpulkan 78 gol dan 59 assist dari 236 penampilan. Kepergiannya dianggap sebagai "akhir dari era" oleh Joe Bray, kolumnis Liga Inggris di Manchester Evening News.

Riyad Mahrez has completed medical tests as new Al Ahli player. ✅🟢🩺

Liverpool juga merasakan dampak kekuatan uang Arab Saudi dengan kehilangan kapten mereka, Jordan Henderson. Henderson dilepas ke Al-Ettifaq dengan nilai transfer 12 juta pound sterling dan akan menerima gaji mingguan sebesar 700.000 pound - nyaris sebanding dengan gaji Neymar Jr di Paris Saint Germain.

Bersama Ettifaq, Henderson akan bereuni dengan legenda Liverpool, Steven Gerrard, yang sebelumnya didatangkan sebagai pelatih. Namun, kepergian pemain-pemain ini memperkuat fenomena perpindahan massal bintang Liga Inggris ke Arab Saudi.

Selain dari Inggris, pemain-pemain top dari liga Eropa lainnya juga melakukan eksodus ke Arab Saudi. Karim Benzema dari Real Madrid dan Sergej Milinkovic-Savic dari Lazio adalah beberapa di antaranya.

Menurut Jamie Carragher, mantan pemain Liverpool, Arab Saudi "telah mengambil alih golf, pertandingan tinju besar, dan kini juga sepak bola. Ini harus dihentikan." Jika tren ini terus berlanjut, ada kemungkinan Arab Saudi akan menjadi pusat baru sepak bola dunia.

"Banyak kualitas telah hilang dari Eropa. Semakin banyak pemain bintang yang akan datang ke Arab Saudi," komentar Ronaldo.

Namun, hanya waktu yang akan menentukan apakah tren ini akan terus berlanjut dan bagaimana dampaknya pada dinamika sepak bola global. Bagaimanapun, upaya Arab Saudi untuk mendominasi sepak bola global patut mendapatkan perhatian dari seluruh dunia.