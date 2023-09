Arab Saudi Resmi Jadi Tuan Rumah Piala Asia 2027

Arab Saudi resmi terpilih menjadi tuan rumah Piala Asia 2027, pada Kongres Konfederasi Sepak bola Asia yang berlangsung di Bahrain, Rabu (1/2/2023) setempat.

Sang juara Piala Asia sebanyak tiga kali itu sebenarnya tinggal menjalani formalitas untuk menjadi tuan rumah, setelah satu-satunya pesaing, India, mengundurkan diri.

Terpilihnya Arab Saudi sebagai tuan rumah Piala Asia terjadi hanya beberapa pekan setelah negara Teluk lainnya Qatar, sukses menjalankan tanggung jawab sebagai tuan rumah Piala Dunia yang pertama kalinya diselenggarakan di Timur Tengah.

"Kami senang dapat menyajikan turnamen hebat dalam sejarah kompetisi ini," kata Menteri Olahraga Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Turki Al Faisal seperti dikutip AFP.

"Kerajaan sedang bertransformasi di depan mata kami, dan kami penuh dengan rasa gembira menyongsong apa yang akan terjadi pada 2027," tambahnya.

Arab Saudi sendiri telah menggelontorkan jutaan dolar terkait kepentingan pemasaran olahraga, termasuk perekrutan Cristiano Ronaldo ke klub Al Nasr dan penyelenggaraan Formula 1 di Jeddah.

Dengan keberhasilan mendapat kesempatan untuk menjadi tuan rumah Piala Asia, bukan tidak mungkin negara eksportir minyak terbesar di dunia itu akan berminat untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia.

Pangeran Abdulaziz mengatakan saat ini pihaknya belum memikirkan mengenai pertarungan untuk dapat menjadi tuan rumah Piala Dunia, namun ia menambahi bahwa semua mungkin terjadi.

"Seperti yang Anda lihat, menyelenggarakan sejumlah ajang di Arab Saudi merupakan hal besar. Dan itu merupakan bagian dari visi 2030 kami," ujar Pangeran Abdulaziz.

"Sekarang kami fokus pada 2027 karena kami masih harus membangun infrastruktur dan untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan Piala Asia. Dan mudah-mudahan, setelah itu kita lihat saja apa yang akan terjadi," imbuhnya.

Piala Asia 2027 akan menambah panjang daftar portfolio Arab Saudi sebagai tuan rumah pesta olahraga. Mereka sebelumnya telah memenangi hak untuk menjadi tuan rumah Piala Asia Putri 2026, Asian Games 2034, bahkan Olimpiade Musim Dingin 2029 yang akan dilakukan di salju artifisial.

"Saya yakin Arab Saudi akan menjadi tuan rumah yang fantastis bagi Piala Asia," yakin Presiden FIFA Gianni Infantino.

Belum ada tanggal yang diumumkan untuk penyelenggaraan Piala Asia 2023, yang akan berlangsung di Qatar setelah China mengundurkan diri akibat krisis COVID-19.

โœจ ๐Ž๐ ๐ ๐ˆ๐‚๐ˆ๐€๐‹ โœจ

๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ Saudi Arabia will host the #AsianCup2027! โœ

Asiaโ€™s most prestigious tournament is set to be held in Saudi Arabia for the first-time ever! pic.twitter.com/trr7Kw6F9C

Baca Juga: Delegasi Israel Lakukan Kunjungan Terbuka Pertama ke Arab Saudi

โ€” #AsianCup2023 (@afcasiancup) February 1, 2023