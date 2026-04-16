Arbeloa Meledak di Allianz Arena, Kartu Merah Camavinga tak Masuk Akal!

Kekecewaan mendalam menyelimuti ruang ganti Real Madrid usai disingkirkan Bayern Munchen di Allianz Arena. Namun, bukan skor akhir yang menjadi sorotan utama pelatih Alvaro Arbeloa, melainkan keputusan wasit yang mengusir Eduardo Camavinga keluar lapangan.

Dalam sesi konferensi pers yang emosional, Arbeloa tidak mampu menahan kekesalannya. Baginya, kartu merah tersebut adalah titik balik yang merampas kemenangan dari genggaman Los Blancos.

Arbeloa menyebut keputusan wasit mengusir Camavinga sebagai tindakan yang "tidak dapat dijelaskan dan tidak adil." Menurutnya, dalam laga sebesar semifinal Liga Champions, kartu kuning kedua untuk insiden tersebut dianggap terlalu berlebihan.

“Itu adalah tindakan yang tidak dipahami siapa pun. Bagaimana mungkin Anda mengusir pemain karena hal seperti itu dalam pertandingan seperti ini?” ujar Arbeloa dengan nada tinggi.

Ia bahkan menuding wasit tidak benar-benar memahami dinamika permainan. Arbeloa merasa wasit "terprovokasi" oleh reaksi para pemain Bayern yang mengingatkan bahwa Camavinga sudah mengantongi kartu kuning sebelumnya.

“Jelas sekali pertandingan berakhir pada saat itu. Kami sangat terluka karena hasil ini lepas dari kendali kami hanya karena kesalahan ganda wasit,” tambahnya.

Tetap Bangga

Meski diliputi amarah terhadap kepemimpinan wasit, Arbeloa memberikan apresiasi setinggi langit untuk perjuangan anak asuhnya. Ia mengaku tetap akan memilih susunan pemain yang sama jika pertandingan harus diulang, karena ia percaya Madrid tampil lebih dominan sebelum insiden kartu merah tersebut.

“Jika ada yang menyakitkan, itu adalah kenyataan bahwa kita tidak akan memenangkan gelar ke-16 tahun ini. Tapi saya sangat bangga pada para pemain. Mereka menunjukkan karakter luar biasa di stadion yang sulit ini,” tuturnya.

Masa Depan yang Menjadi Tanda Tanya

Kekalahan ini tentu memicu spekulasi mengenai posisinya sebagai pelatih utama. Namun, pria yang juga legenda klub itu menegaskan bahwa fokusnya bukan pada nasib pribadi, melainkan untuk kebaikan Real Madrid.

“Saya tidak khawatir soal masa depan. Saya adalah bagian dari klub ini. Sakit hati saya hari ini bukan untuk diri saya sendiri, tapi untuk klub dan para penggemar yang sudah melakukan perjalanan jauh,” pungkasnya.

Kini, Real Madrid harus pulang dengan kepala tegak namun penuh rasa sesak, sementara kemarahan Arbeloa di Allianz Arena dipastikan akan menjadi perbincangan hangat di jagat sepak bola Eropa dalam beberapa hari ke depan.

