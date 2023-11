Ardhito Pramono Rutin Minum Obat Gangguan Panik

Polisi amankan obat gangguan panik atau butiran alprazolam. Tepatnya saat penggeledahan di rumah Ardhito Pramono di daerah Klender, Jakarta Timur, pada Rabu (12/1/2022). Ardhito mengaku mengkonsumsi obat gangguan panik itu atas resep dokter. Polisi turut mengamankan barang bukti dua buah paket ganja serta kertas papir dalam penggeledahan itu.

"21 butir alprazolam bersangkutan mendapatkan nya dengan resep dokter," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan saat press conference di Polres Metro Jakarta Barat, Kamis, (13/1/2022).

Selain Ada Obat Gangguan Panik, Urine Ardhito Pramono Positif Ganja

Hasil laboratorium terhadap keseluruhan ganja, ekstrak ganja dan biji ganja tersebut positif. Hasil lab itu juga sejalan terhadap tes urine Ardhito pun terbukti positif mengandung ganja.

Ardhito Pramono mengaku terakhir mengkonsumsi narkotika jenis ganja pada hari Senin, 10 januari 2022 di studio musik miliknya. Dalam kasus ini aparat menjeratnya dengan pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukuman paling lama 4 tahun penjara.

Sebelumnya, Sehari sebelum film Dear Nathan Thank You Salma tayang di Bioskop, Polisi menangkap Ardhito Pramono, yang juga salah satu pemeran film tersebut. Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat membekuk Ardhito terkait kasus narkoba. Polisi belum membeberkan secara rinci mengenai proses penangkapan tersebut.

“Ya benar, baru saja pihaknya mengamankan seorang publik figure aktor film layar lebar, penulis lagu dan penyanyi,” ujar Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes pol Ady Wibowo, Rabu (12/1/2022).

Ardhito Pramono menjadi salah satu pemain di film Dear Nathan Thank You Salma. Di film penutup trilogi Dear Nathan itu, Ardhito Pramono berperan sebagai Afkar.

Ternyata, di balik bergabungnya Ardhito tersebut ada campur tangan seorang Jefri Nichol. Di film tersebut, Jefri Nichol berperan sebagai Nathan, yang tak lain adalah tokoh utamanya.

Ardhito Pramono berperan sebagai Afkar, seorang mahasiswa yang tergabung dalam klub sastra. Di sana ia mengenal sosok Salma. Salma merupakan karakter utama wanita. Amanda Rawles memerankan karakter Salma pada film ini.

Keduanya menjadi dekat karena aktivitas yang mereka lakukan bersama. Namun ada sosok Nathan (Jefri Nichol), yang selama ini sebagai kekasih Salma. Bagaimana akhir cerita mereka? Untuk penonton yang penasaran, harus bersabar karena film ini baru tayang mulai 13 Januari 2022.

Publik mengetahui bahwa Ardhito Pramono merupakan penyanyi muda yang tengah naik daun. Penggemarnya pun cukup banyak. Ardhito juga pernah membintangi film ‘Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini’.

Ardhito pertama kali mendaur ulang lagu milik AJ Rafael dengan judul She Was Mine. Pada tahun 2014, ia mulai menciptakan lagu untuk direkam ke dalam bentuk video. Lagu pertamanya berjudul I Placed My Heart. Kemudian menyusul dengan lagu What Do You Feel About Me. Sebelum berkarier di YouTube, Ardhito juga sempat menggunakan saluran digital lain seperti SoundCloud dan Myspace.