Hasil Pertandingan: Arema Bungkam Persis di Kanjuruhan

Ukuran Font Kecil Besar

Pemain sayap Arema FC Gabriel Silva mengemas dwigol demi mengantarkan timnya membungkam tim tamu Persis Solo 2-0 dalam laga pekan ke-28 Super League 2025/2026 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu.

Kemenangan itu mengangkat tim besutan Marcos Santos naik ke peringkat sembilan klasemen sementara dengan koleksi 38 poin, sedangkan Persis (24) tertahan di zona merah urutan ke-16 setelah disalip oleh Madura United (26) yang menang sehari sebelumnya.

Arema berusaha tampil menyerang sejak sepak mula lewat sektor sayap mengandalkan kecepatan Silva dan kemampuan Gustavo Franca mengirimkan bola-bola mengancam ke kotak penalti lawan.

Upaya tuan rumah segera membuahkan hasil pada menit ke-16 saat Silva menyambar bola pantul kiriman Joel Vinicius untuk mengoyak gawang Persis dan membawa Arema memimpin 1-0.

Keunggulan itu menyuntik kepercayaan diri para pemain Arema untuk tetap menjaga agresivitas sekaligus semakin kompak dalam menggalang pertahanan demi menjaga skor 1-0 bertahan hingga babak pertama usai.

Dominasi tuan rumah berlanjut setelah turun minum dan tujuh menit memasuki babak kedua, Silva mampu mencetak gol keduanya memanfaatkan umpan dari Franca demi menggandakan keunggulan Arema 2-0 atas Persis.

Arema bermain disiplin dan tidak memberikan banyak celah bagi Persis untuk mencari momentum kebangkitan dan skor 2-0 bertahan hingga peluit tanda laga usai berbunyi.

Selanjutnya, Arema akan bertandang ke markas pemuncak klasemen Persib Bandung pada Jumat (24/4) pekan depan, dua hari setelah Persis menjamu Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Manahan, Surakarta.

Susunan pemain Arema FC:

Lucas Frigeri (PG), Rio Fahmi, Julian Guevara, Gabriel Silva, Arkhan Fikri, Joel Vinicius, Matheus Blade, Betinho, Hansamu Yama Pranata, Gustavo Franca, Alfarizie.

Pelatih: Marcos Santos.

Susunan pemain Persis Solo:

Muhamad Riyandi (PG), Andrei Alba, Luka Domancic, Dodi Alekvan Djin, Dejan Tumbas, Kadek Raditya, Dusan Muic, Jefferson, Zanadin Fariz, Miroslav Maricic, Roman Paparyha.

Pelatih: Milomir Seslija.