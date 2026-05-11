Arema Pakai 5 Bek di Sisa Kompetisi, Begini Penjelasan Marcos Santos

Pelatih Arema FC Marcos Santos mengungkapkan tim asuhannya menggunakan lima bek pada beberapa pertandingan terakhir kompetisi BRI Super League 2025/2026.

Dikutip dari laman resmi I.League, Senin, Marcos Santos menjelaskan keputusan ini diambil setelah melalui pertimbangan panjang.

Dia mengungkapkan bahwa situasi tim memaksanya mencari solusi baru demi menjaga stabilitas permainan Arema FC di sisa kompetisi.

"Sebenarnya bagi saya ini juga pengalaman baru untuk semakin mengenal Liga Indonesia seiring berjalannya putaran dan pertandingan. Dan karena kebutuhan tim juga, ada momen ketika kami hampir tidak memiliki bek tengah," kata Santos.

Diketahui sebelumnya Marcos Santos pada awal menangani Arema FC lebih kerap menggunakan formasi empat bek, namun kini Singo Edan lebih solid dengan formasi lima bek dan Betinho yang ditarik lebih ke area pertahanan.

Selain itu, apalagi cedera yang menimpa sejumlah pemain belakang membuat Arema harus beradaptasi cepat dan dalam beberapa pertandingan sebelumnya, Arema FC kerap kesulitan menjaga pertahanan dan terlalu mudah kebobolan.

Situasi itu membuat Santos mengambil keputusan penting dengan memperkuat struktur bertahan tim.

"Karena itu kami harus membangun struktur pertahanan yang lebih baik karena sebelumnya kami terlalu banyak kebobolan. Dan ternyata itu cocok," jelas Santos.

"Mereka sudah bisa memahami perubahan sistem tersebut. Jadi ini adalah kredit untuk para pemain karena mereka mengerti model permainan yang dimiliki Arema saat ini," katanya.

Sapu Bersih Sisa Laga

Marcos Santos meminta seluruh pemain supaya tetap fokus dan bekerja keras mempersiapkan diri untuk menghadapi dua laga di penghujung kompetisi papan atas sepakbola nasional menghadapi PSBS Biak dan PSIM Yogyakarta.

"Tentu tetap bekerja keras untuk memenangkan pertandingan itu, semoga ketika liga selesai kami bisa tetap mendapatkan tiga poin (kemenangan)," kata Marcos.

Sepanjang musim kompetisi 2025/2026 timnya mengalami banyak situasi sulit yang memberikan dampak terhadap kestabilan permainan tim karena absennya sejumlah pilar utama karena cedera.

Beberapa pemain penting Arema FC yang absen, yakni Ahmad Maulana, Luis Gustavo, dan Pablo Oliveira.

Setelah itu, Arema juga tak bisa memaksimalkan tenaga bek tengah anyar asal Brasil Wallison Maia, sebab sang pemain sempat dibekap cedera setelah beberapa saat didatangkan ke Malang.

Namun pada pertandingan melawan PSM, Maia sudah mulai dimainkan, meski masuk ke lapangan dari bangku cadangan.

Berkaca dari situasi yang ada, Marcos menyatakan perubahan strategi di setiap laga memang menjadi opsi terbaik untuk menambal absennya sejumlah pemain utama.

Ia memastikan seluruh pemain bisa melaksanakan setiap instruksi menyangkut strategi yang dia terapkan, baik itu menggunakan skema lima maupun empat bek dengan sistem low serta medium block.

Marcos juga berharap trio lini serang Dalberto Luan, Joel Vinicius, dan Gabriel Silva mampu mempertahankan perfomanya sebagaimana yang telah diperlihatkan ketika Arema menumbangkan PSM 3-0.

Dalam pertandingan itu, ketiga legiun asing asal Brasil secara bergantian membobol gawang PSM yang dijaga oleh Hilman Syah."Kerja keras pemain akan membawa tim ini peringkatnya meningkat," tutur dia.