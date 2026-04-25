Tottenham Akhiri Puasa Kemenangan Usai Bungkam Wolves 1-0

Gelandang Tottenham Joao Palhinha (depan, baju hitam) merayakan golnya ke gawang Wolves pada pertandingan Liga Inggris di Stadion Molineux, Wolverhampton, Sabtu (25/4/2026) waktu setempat. (Foto: Getty Images/Michael Steele)

Tottenham Hotspur akhirnya mampu bernapas lega. Setelah melewati periode kelam tanpa satu pun kemenangan dalam 15 pertandingan terakhir, The Lilywhites sukses memetik tiga poin krusial usai menaklukkan tuan rumah Wolverhampton Wanderers dengan skor tipis 1-0 pada pekan ke-34 Liga Premier Inggris, Sabtu (25/4/2026) waktu setempat.

Kemenangan di Stadion Molineux ini menjadi momen emosional bagi skuad asuhan Tottenham. Pasalnya, terakhir kali mereka merasakan manisnya kemenangan di kompetisi domestik adalah pada 28 Desember 2025 silam, saat membungkam Crystal Palace di London.

Drama Menit Akhir di Molineux

Pertandingan diawali dengan tempo yang cenderung sedang. Baik Wolves maupun Tottenham tampak kesulitan membongkar pertahanan lawan di paruh pertama. Sejumlah peluang yang tercipta gagal dikonversi menjadi gol, memaksa kedua tim masuk ke ruang ganti dengan skor kacamata 0-0.

Memasuki babak kedua, Tottenham mulai menaikkan intensitas serangan. Namun, tembok pertahanan Wolves yang sudah dipastikan terdegradasi sejak pekan lalu, tampil cukup disiplin meredam agresivitas tim tamu.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-82. Berawal dari pergerakan Richarlison, pemain asal Brasil tersebut mengirimkan umpan matang yang disambut dengan sempurna oleh Joao Palhinha. Sontekan akurat Palhinha menggetarkan jala gawang Wolves, sekaligus mengubah skor menjadi 1-0 yang bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

Misi Keluar dari Zona Merah

Meski berhasil memutus tren negatif, posisi Tottenham di klasemen sementara masih jauh dari kata aman. Saat ini, mereka masih tertahan di peringkat ke-18 dengan koleksi 34 poin dari 34 laga. Tottenham kini terpaut dua angka dari zona aman untuk tetap bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris musim depan.

Di sisi lain, kekalahan ini semakin membenamkan Wolves di dasar klasemen. Mengoleksi 17 poin dari 34 laga, The Magpies dipastikan hanya akan menjadi pelengkap di sisa musim sebelum turun kasta ke divisi Championship.