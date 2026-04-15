Arsenal melaju ke semifinal Liga Champions 2025/2026 setelah bermain imbang 0-0 dengan Sporting CP pada leg kedua perempat final di Stadion Emirates, Kamis (16/4/2026) dini hari WIB.

The Gunners unggul agregat atas Sporting setelah menang 1-0 pada leg pertama di Lisabon. Di semifinal, Arsenal akan berhadapan dengan Atletico Madrid yang menyingkirkan Barcelona dengan agregat 3-2.

Jalannya Pertandingan

Pada laga kontra Atletico di Emirates, Arsenal langsung tampil menekan dengan intensitas tinggi sejak awal.

Peluang pertama hadir pada menit kedua melalui Gabriel Martinelli yang melepaskan umpan silang ke kotak penalti. Namun, lini belakang tim tamu mampu menghalaunya.

Sporting bukan tanpa ancaman, salah satunya lewat sepakan penyerang Luis Suarez yang masih melambung di atas mistar gawang David Raya. Hingga turun minum, skor tetap bertahan 0-0.

Memasuki babak kedua, pertandingan berjalan lebih terbuka. Sporting membuat beberapa kesempatan gol seperti melalui Maximilliano Araujo.

Arsenal membalas dengan sundulan Leandro Trossard yang menerpa tiang gawang Sporting.

Di sisa waktu, kedua tim terus saling menekan. Beberapa peluang dari Eberechi Eze dan Noni Madueke belum mampu memecah kebuntuan. Solidnya lini pertahanan kedua tim membuat skor kacamata bertahan hingga laga usai.

Leg pertama semifinal Atletico Madrid versus Arsenal digelar pada Kamis (30/4) dini hari WIB di Stadion Civitas Metropolitano, Madrid. Sementara leg kedua berlangsung pada Rabu (6/5) dini hari WIB di Stadion Emirates, London.

Susunan Pemain

Arsenal: David Raya-pg, Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapie, Martin Zubimendi, Declan Rice (kapten), Noni Madueke (Max Dowman, 64'), Gabriel Martinelli (Leandro Trossard, 80'), Eberechi Eze (Gabriel Jesus, 80'), Viktor Gyokeres (Kai Havertz, 57')

Sporting CP : Rui Silva-pg, Quaresma (Georgios Vagiannidis, 86'), Ousmane Diomande, Goncalo Inacio, Maximiliano Araujo, Morten Hjulmand (kapten), Hidemasa Morita (Joao Simoes, 78'), GenyCatamo (Geovany Quenda, 72'), Pedro Goncalves (Daniel Braganca, 72'), Francisco Trincao (Rafael Nel, 86'), Luis Suarez.