Arsenal Mulai Kendur Lagi di Akhir Musim, Arteta Bicara Momentum

Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, mengakui momentum untuk jadi juara Liga Inggris 2025-2026 kini bergeser usai timnya takluk 1-2 dari Bournemouth di pekan ke-32. Namun, hal itu tidak bisa dikontrol oleh skuadnya.

Duel Arsenal vs Bournemouth itu digelar di Stadion Emirates, London, Inggris, Sabtu 11 April 2026 malam WIB. The Gunners punya kesempatan mengalihkan tekanan ke Manchester City yang akan menghadapi Chelsea pada Minggu (12/4/2026) malam WIB.

Alih-alih menang, Arsenal malah kalah 1-2. Dua gol Bournemouth dicetak Eli Junior Kroupi (17’) dan Alex Scott (74’). Sementara, tuan rumah hanya sempat menyamakan skor 1-1 via penalti Viktor Gyokeres (35’).

Usai laga, Arteta mengakui momentum mulai bergeser. Namun, hal itu berada di luar kendali Arsenal. Yang bisa mereka kontrol hanyalah performa di atas lapangan.

“Kami tidak bisa mengontrol momentum. Saya pikir yang bisa kami kontrol adalah performa kami, seperti yang kami lakukan dalam sembilan bulan terakhir. Hanya itu,” kata Arteta, mengutip dari laman resmi Arsenal, Minggu (12/4/2026).

“Tidak ada alasan. Tidak ada ini dan itu. Yang saya dengar hanya soal kami akan tetap teguh berdiri, pertama-tama, secara individu, dan kemudian sebagai tim,” tegas pria asal Spanyol itu.

Arteta mengakui kekalahan itu sangat mengecewakan dan terasa seperti pukulan telak. Tapi, justru di momen inilah Arsenal perlu menunjukkan mentalitas untuk bangkit dan mulai fokus mengejar gelar.

“Sangat mengecewakan. Ini pukulan telak di wajah. Tapi, apa yang saya katakan kepada anak-anak adalah bagaimana kami bereaksi, karena ini baru dimulai. Sekarang dibutuhkan spirit yang luar biasa,” tukas Arteta.

Dengan hasil itu, Arsenal memang masih bertengger di puncak klasemen Liga Inggris 2025-2026 dengan 70 poin dari 32 laga. Mereka unggul sembilan angka dari Man City di urutan dua, tetapi The Citizens baru bermain 30 kali.

Bila menang atas Chelsea nanti malam, Man City akan memangkas jarak menjadi enam poin. Lalu, pekan depan, mereka bakal menjamu Arsenal di Stadion Etihad, Minggu 19 April 2026 pukul 22.30 WIB, yang bisa jadi penentuan gelar juara.