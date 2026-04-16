Arsenal Nih Bos! Tembus Semifinal Liga Champions Berturut-turut

Arsenal resmi mengukir sejarah emas di kancah Eropa setelah memastikan diri lolos ke semifinal Liga Champions untuk kedua kalinya secara berturut-turut—sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi dalam 140 tahun sejarah klub.

Anak asuh Mikel Arteta memastikan tempat di empat besar musim 2025/26 setelah bermain imbang 0-0 melawan Sporting CP di Emirates Stadium pada Kamis dini hari WIB, mempertahankan keunggulan agregat 1-0 dari leg pertama.

Tembok London Super Kokoh

Dalam laga yang penuh ketegangan, Arsenal kembali menunjukkan soliditas pertahanan yang menjadi ciri khas mereka musim ini. Meskipun Sporting CP mencoba memberikan tekanan, tim tamu hanya mampu melepaskan satu tembakan tepat sasaran berkat kedisiplinan barisan belakang The Gunners.

Hasil ini memastikan Arsenal menjaga catatan tak terkalahkan di Liga Champions musim ini, sekaligus mencatatkan clean sheet kedelapan dari 12 pertandingan yang telah dijalani.

Sejarah di Bawah Mikel Arteta

Hanya dalam waktu tiga tahun sejak kembali ke kompetisi kasta tertinggi Eropa, Arteta telah mengubah Arsenal menjadi kekuatan yang konsisten di level elite. Setelah mencapai perempat final pada musim pertama kembalinya mereka (2023/24), Arsenal kini menembus semifinal dalam dua musim beruntun (2024/25 dan 2025/26).

"Ini adalah momen masif," ujar Arteta penuh bangga. "Kita sedang melangkah di jalur yang belum pernah dilalui klub ini selama 140 tahun. Berada di empat besar adalah hal yang sangat spesial".

Atletico Madrid Menanti

Kemenangan agregat 1-0 atas Sporting CP, yang ditentukan oleh gol dramatis Kai Havertz di Lisbon pekan lalu, membawa Arsenal ke babak semifinal untuk menghadapi raksasa Spanyol, Atletico Madrid.

The Gunners punya modal kepercayaan diri tinggi karena sebelumnya pernah melumat tim asuhan Diego Simeone itu dengan skor 4-0 di fase liga musim ini. Target besar kini terpampang nyata: melaju ke final di Puskás Aréna, Budapest, dan mengangkat trofi "Si Kuping Besar" untuk pertama kalinya.

Perjalanan Arsenal Menuju Semifinal 2025/26, Babak 16 Besar Arsenal menyingkirkan Bayer Leverkusen dengan agregat 3-1. Perempat Final, The Gunners menyingkirkan Sporting CP dengan agregat 1-0.

Arsenal juga mencatatkan statistik gemilang pada Liga Champions musim ini dengan menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan!