Arteta Kesal Banget Arsenal Kalah di Fase Genting

Pelatih Arsenal Mikel Arteta menyebut kekalahan 1-2 dari Bournemouth pada lanjutan Liga Inggris 2025/2026 di Stadion Emirates, London, Sabtu (11/4) malam WIB, jadi pukulan telak bagi timnya.

"Ini sangat mengecewakan, rasanya seperti pukulan telak di wajah. Namun saya katakan kepada para pemain, sekarang yang penting adalah bagaimana kami merespons kekalahan itu," ujar Arteta dikutip dari laman resmi Arsenal, Minggu (12/4/2026).

Dia menegaskan, persaingan menuju gelar liga masih berjalan. Untuk merebutnya, Arteta menyebut Arsenal membutuhkan semangat besar, daya juang tinggi, dan pendekatan yang jelas pada setiap pertandingan.

Menurut Arteta, saat ini semua laga di Liga Inggris sudah terasa seperti hidup dan mati serta tidak ada ruang untuk melakukan kesalahan lagi.

Juru taktik asal Spanyol itu pun tidak ingin kecewa lagi seperti melihat penampilan Arsenal saat bersua Bournemouth.

"(Pada laga kontra Bournemouth-red) Kami jauh dari level yang seharusnya kami tunjukkan, itu pasti. Hal itu terutama di area-area krusial saat menghadapi tim seperti Bournemouth. Mereka sangat jelas dalam pendekatan mereka," kata Arteta.

Arsenal kalah 1-2 dari Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris 2025/2026 di Stadion Emirates, London, Sabtu (11/4) malam WIB. Gol semata wayang dicetak oleh Viktor Gyokeres (35'). Sementara dua gol tim tamu dicatatkan oleh Eli Junior Kroupi (17') dan Alex Scott (74').

Hasil itu membuat Bukayo Saka dan kawan-kawan gagal memperlebar jarak dengan Manchester City yang berada di posisi dua klasemen sementara Liga Inggris musim ini. Arsenal saat ini berada di puncak klasemen sementara dengan mengoleksi 70 poin dari 32 laga dan tetap berjarak sembilan poin dari City

Namun, Manchester City masih memiliki dua pertandingan lebih sedikit (30 laga) dibandingkan Arsenal. Artinya, kesempatan City untuk merebut gelar juara liga masih sangat terbuka.