Arthur Fils Juara Barcelona Open 2026: Comeback Manis Usai Cedera

Petenis Prancis Arthur Fils berpose dengan trofi usai meraih gelar Barcelona Open Banc Sabadell 2026 dengan mengalahkan Andrey Rublev pada babak final di Barcelona, Spanyol, Minggu (19/4/2026). (Foto: AFP/Manaure Quintero)

Arthur Fils membuktikan bahwa mentalitas baja adalah kunci di atas lapangan tanah liat. Petenis muda Prancis ini sukses merengkuh gelar ATP 500 Barcelona Open Banc Sabadell 2026 setelah menumbangkan unggulan Rusia, Andrey Rublev, dengan skor 6-2 dan 7-6(2) dalam laga final yang penuh drama, Minggu (19/4/2026).

Gelar ini bukan sekadar tambahan trofi di lemari pajangnya, melainkan sebuah pernyataan kembalinya Fils ke jajaran elite dunia. Setelah harus absen selama delapan bulan pada 2025 akibat cedera punggung yang mengancam kariernya, kemenangan di Barcelona menjadi momen emosional bagi pemain berusia 21 tahun tersebut.

"Terima kasih sebesar-besarnya untuk tim saya. Kami telah melewati masa-masa sulit selama delapan bulan berjuang dengan cedera. Sekarang kami kembali dan memenangkan trofi. Saya sangat bahagia," ujar Fils dengan nada haru, sebagaimana dikutip dari laman resmi ATP.

Drama Menegangkan di Set Kedua

Dominasi Fils sebenarnya sudah terlihat sejak set pertama. Meski sempat kehilangan servis di gim pembuka karena kegugupan, petenis peringkat 25 dunia ini langsung tancap gas. Ia memenangi enam gim beruntun untuk menutup set pertama dengan skor telak 6-2.

Memasuki set kedua, laga berjalan lebih sengit. Fils sempat berada di atas angin saat memimpin 5-2. Namun, Rublev yang dikenal pantang menyerah memanfaatkan kelengahan Fils yang melakukan kesalahan ganda (double fault). Rublev bangkit, mengejar ketertinggalan, bahkan sempat berbalik unggul 6-5.

"Akhir set kedua terasa mengerikan. Itu benar-benar tentang tekanan mental. Saya bermain bagus di awal, tapi saat harus menutup pertandingan, saya mulai terlalu banyak berpikir," aku Fils jujur.

Beruntung, Fils mampu menata kembali fokusnya. Ia memaksa terjadinya tie-break dan menyapu bersih tujuh poin beruntun untuk menyegel gelar juara pertamanya sejak Tokyo 2024. Statistik mencatat Fils tampil sangat agresif dengan 31 winner, jauh mengungguli Rublev yang hanya mencetak 10 winner.

Menjadi Nomor Satu Prancis

Keberhasilan di Barcelona membawa dampak signifikan bagi karier Fils. Tambahan poin dari turnamen ini mengantarkannya naik ke peringkat No.25 ATP, sekaligus mengudeta Arthur Rinderknech sebagai petenis nomor satu di Prancis.

Tak hanya itu, performa impresifnya sejak kembali dari cedera pada Februari lalu—termasuk mencapai final di Doha dan semifinal di Miami—menempatkan Fils di posisi keenam dalam perburuan tiket ATP Finals di Turin akhir musim nanti.

Bagi Andrey Rublev, kekalahan ini memaksanya untuk segera bangkit. Petenis berusia 28 tahun itu kini mengalihkan fokusnya ke Mutua Madrid Open, tempat ia pernah merajai lapangan tanah liat tersebut pada 2024 silam.