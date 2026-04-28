7 Artis Indonesia yang Menikah dengan Politisi Terkenal

Selasa, 28 April 2026 - 10:00 WIB

Selasa, 28 April 2026 - 10:00 WIB

Selain pengusaha, banyak artis Indonesia yang menikah dengan tokoh politik. Meski menjalani dua dunia yang berbeda, mereka berhasil membina rumah tangga yang sangat harmonis dan jauh dari sorotan media.

Hubungan mereka tentu menjadi perhatian publik, mengingat beberapa pasangannya menduduki jabatan penting di pemerintahan.

Lantas, siapa saja artis yang menikah dengan politisi? Berikut daftaranya:

Deretan Artis yang Menikah dengan Politisi

1. Annisa Pohan

Foto keluarga Annisa Pohan (Foto: Instagram / agusyudhoyono)

Model dan bintang iklan Annisa Pohan menikah dengan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY pada 2005.

Suami Annisa Pohan ini merupakan putra sulung mantan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono.

Saat ini, Agus Harimurti Yudhoyono menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam Kabinet Merah Putih.

Pasangan ini telah dikaruniai dua anak, bernama Almira Tunggadewi Yudhoyono yang lahir pada 16 Agustus 2008 dan Arjuna Hanyokrokusumo Yudhoyono yang lahir pada 29 Maret 2026.

2. Andi Soraya

Foto keluarga Andi Soraya dengan Andi Ali Gaffar (Foto: Instagram / andialigaffar)

Andi Soraya menikah dengan Andi Ali Gaffar di tahun 2016. Sang suami merupakan seorang pengusaha sekaligus politisi dari Partai Demokrat yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014.

3. Beby Tsabina

Beby Tsabina dan Rizki Natakusumah (Foto: Instagram / bebytsabina)

Artis cantik Beby Tsabina juga menikah dengan seorang politisi bernama Rizki Natakusumah pada 23 Juni 2024.

Sang suami merupakan anggota DPR-RI yang menjabat selama dua periode (2019-2024 dan 2024-20229) dari Partai Demokrat.

4. Arumi Bachsin

Foto keluarga Arumi Bachsin (Foto: Instagram / arumibachsin_94)

Arumi Bachsin menikah dengan Emil Dardak pada 2013. Sang suami merupakan seorang politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Ia pernah menjabat sebagai Bupati Trenggalek sejak 17 februari 2016 hingga 12 Februari 2019 dan Wakil Bupati Trenggalek pada 2015.

Sejak 13 Februari 2019 ia terpilih sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur mendampingi Khofifah Indar Parawansa.

5. Inggrid Kansil

Inggrid Kansil dan suami, Syarief Hasan (Foto: Instagram / ingrid_kansil)

Inggrid Kansil menikah dengan Syarief Hasan pada 1999. Meski terpaut usia 27 tahun, kehidupan rumah tangga mereka bebas dari gosip miring.

Sang suami dikenal sebagai seorang politisi yang menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI periode 2019-2024.

Sebelumnya ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu II.

6. Meggy Wulandari

Meggy Wulandari dan suami, H. Muhammad (Foto: Instagram)

Pada tahun 2020, mantan istri Kiwil, Meggy Wulandari, menikah dengan seorang politisi bernama H. Muhammad.

Sang suami diketahui merupakan anggota DPRD Sulawesi Selatan yang menjabat untuk periode 2024-2029.

7. Zaskia Gotik

Zaskia Gotik dan Sirajudin Mahmud (Foto: Instagram / sirajuddinmahmudsabang)

Zaskia Gotik menikah dengan Sirajudin Mahmud Sabang pada tahun 2020. Sang suami merupakan seorang pengusaha kuliner dan juga politisi dari Partai Gerindra.

Ia sempat maju sebagai calon wakil walikota Balikpapan pada tahun 2015 bersama Heru Bambang.