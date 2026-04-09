AS dan Iran Segera Duduk Satu Meja di Islamabad, Bahas Gencatan Senjata Permanen

Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC) mengklaim telah meraih 'kemenangan bersejarah' setelah AS disebut menerima 10 poin persyaratan yang diajukan Teheran untuk menghentikan peperangan. (Foto: Getty Images)

Amerika Serikat (AS) dan Iran dijadwalkan menggelar perundingan langsung di Islamabad, Pakistan, dalam upaya mendorong tercapainya gencatan senjata permanen.

Sumber pemerintah Pakistan menyebutkan, pembicaraan akan dimulai pada Sabtu (11/3/2026) dan berpotensi berlangsung selama beberapa hari, menyesuaikan dengan dinamika dan kompleksitas isu yang dibahas.

Pakistan berperan sebagai tuan rumah setelah sebelumnya membantu memfasilitasi gencatan senjata sementara selama dua pekan antara kedua pihak. Pertemuan direncanakan berlangsung di lokasi militer dengan pengamanan ketat di bawah kendali tentara Pakistan.

Dalam prosesnya, perundingan akan memadukan komunikasi langsung dan tidak langsung antara delegasi AS dan Iran.

“Kedua pihak juga akan duduk berhadapan langsung, serta mengadakan pembicaraan terpisah dengan pihak Pakistan,” kata salah satu sumber, dikutip dari Anadolu, Kamis (9/4/2026).

Sumber tersebut menambahkan, diskusi berpeluang berlangsung selama “beberapa hari” mengingat “kompleksitas isu.”

Namun, sumber lain memperkirakan durasi pembicaraan langsung kemungkinan terbatas.

Sumber lain menyebutkan pembicaraan langsung kemungkinan berlangsung “tidak lebih dari dua hingga tiga hari” karena pertimbangan keamanan.

Dari pihak AS, Gedung Putih telah mengonfirmasi bahwa Wakil Presiden JD Vance akan memimpin delegasi. Ia akan didampingi utusan khusus Presiden Donald Trump, Steve Witkoff dan Jared Kushner.

Sementara itu, delegasi Iran diperkirakan melibatkan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dan Ketua Parlemen Bagher Ghalibaf, meskipun belum ada konfirmasi resmi dari Teheran.

Selain itu, empat komandan senior Garda Revolusi Iran juga disebut akan turut ambil bagian dalam perundingan tersebut.