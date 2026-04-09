AS-Iran Sepakat Gencatan Senjata, Al Jazeera: Waspadai Kebiasaan Israel Berkhianat!

Para petugas penyelamat berdiri di tengah reruntuhan di lokasi serangan udara Israel di lingkungan Corniche al-Mazraa, Beirut, pada Rabu (8/4/2026). (Foto: AFP)

Angin segar perdamaian yang ditiupkan melalui kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat (AS) dan Iran terancam layu sebelum berkembang. Meski kedua negara sepakat menghentikan bara perang selama dua pekan, bayang-bayang sabotase dari Israel kini terpampang nyata di depan mata.

Analisis tajam yang dirilis Al Jazeera menyebutkan, Israel di bawah komando Perdana Menteri Benjamin Netanyahu diprediksi bakal melakukan manuver di balik layar untuk membujuk Washington membatalkan kesepakatan tersebut.

Tak hanya sekadar membujuk, Netanyahu disinyalir kuat tengah menyiapkan skenario untuk menghasut AS agar kembali mengangkat senjata menyerang Teheran.

Jejak Buruk Pelanggaran Kesepakatan

Bukan rahasia lagi, Israel memiliki rekam jejak panjang dalam mengabaikan komitmen di meja perundingan. Publik tentu masih ingat bagaimana Zionis kerap melanggar gencatan senjata dengan Hamas di Gaza maupun milisi Hizbullah di Lebanon.

Padahal, pada November 2024, Israel dan Hizbullah telah menyepakati poin-poin krusial mulai dari penghentian pertempuran hingga penarikan pasukan. Faktanya? Mesin perang Israel tak pernah benar-benar berhenti menggempur Lebanon selatan dan enggan menarik mundur pasukannya dari garis yang disepakati.

Pola serupa juga terjadi di Gaza dan Tepi Barat, di mana serangan udara tetap dilakukan dengan berbagai dalih.

Polemik Status Lebanon

Titik api paling panas saat ini adalah perbedaan interpretasi mengenai cakupan gencatan senjata. Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, selaku mediator, dengan gamblang menyatakan bahwa kesepakatan ini mencakup seluruh sekutu kedua negara, termasuk Lebanon.

"Gencatan senjata segera di mana pun, termasuk Lebanon dan tempat lain, berlaku segera," tegas Sharif.

Namun, klaim tersebut dimentahkan mentah-mentah oleh kantor PM Israel. Dalam pernyataan resminya di platform X, Israel menyatakan dukungan atas keputusan Presiden Trump menangguhkan serangan terhadap Iran, namun dengan syarat ketat: Selat Hormuz dibuka dan serangan terhadap kepentingan AS-Israel dihentikan.

Satu poin yang paling mengejutkan adalah penegasan bahwa: 'Gencatan senjata dua minggu tersebut tidak termasuk Lebanon'.

Bom di Tengah Janji Damai

Pernyataan Israel bukan sekadar gertakan di atas kertas. Belum genap 24 jam kesepakatan AS-Iran diumumkan, militer Zionis justru makin membabi buta membombardir Lebanon selatan. Kota Tyre (Sur) menjadi sasaran empuk, di mana serangan menghantam area dekat rumah sakit.

Tak berhenti di situ, serangan udara juga menyasar Kota Machgharah di Lembah Bekaa. Di ibu kota Beirut, drone Israel terbang rendah menciptakan teror bagi penduduk. Terbaru, perintah pengungsian paksa dikeluarkan untuk wilayah-wilayah padat seperti Haret Hreik, Ghobeiry, hingga Burj Al Barajneh.

Agresi tanpa henti ini telah memaksa 1,2 juta warga Lebanon kehilangan tempat tinggal. Terbaru, serangan di Kota Sidon kembali memakan korban sedikitnya delapan orang tewas.

Kini, dunia menanti: apakah Donald Trump akan tetap teguh pada kesepakatan gencatan senjata ini, atau justru menyerah pada 'bisikan' Netanyahu yang ingin terus menyalakan api konflik di Timur Tengah?