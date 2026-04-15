AS, Israel dan Lebanon Sepakat Gelar Negosiasi Langsung di Washington

Israel dan Lebanon sepakat untuk memulai negosiasi langsung setelah menggelar pertemuan trilateral di Washington, AS, Selasa (14/4/2026). (Foto: AFP/Oliver Contreras)

Harapan baru untuk meredam bara api di Timur Tengah mendadak muncul dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS). Dalam pertemuan trilateral yang digelar di Washington pada Selasa (14/4/2026), tiga negara; AS, Israel, dan Lebanon, resmi sepakat untuk meluncurkan negosiasi langsung.

Pertemuan tingkat tinggi ini dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Hadir pula Duta Besar Lebanon untuk AS Nada Hamadeh dan Duta Besar Israel untuk AS Yechiel Leiter.

“Semua pihak sepakat untuk meluncurkan negosiasi langsung pada waktu dan tempat yang akan disepakati bersama,” tulis pernyataan resmi Departemen Luar Negeri AS, seperti dikutip Rabu (15/4/2026).

Washington tak sekadar ingin meredakan ketegangan sesaat. Gedung Putih memasang target tinggi: pembicaraan ini diharapkan melampaui cakupan kesepakatan 2024 dan bermuara pada perjanjian damai yang lebih komprehensif.

Tarik Ulur Kedaulatan dan Senjata

Meski meja runding telah disiapkan, jalan menuju damai diprediksi tetap terjal. Israel membawa agenda keras, yakni dukungan terhadap pelucutan senjata kelompok bersenjata non-negara serta pembongkaran total infrastruktur militan di tanah Lebanon.

Di seberang meja, Lebanon memiliki prioritas berbeda. Beirut mendesak implementasi penuh kesepakatan November 2024 dan menuntut jaminan integritas teritorial serta kedaulatan negara. Fokus utama Lebanon saat ini adalah gencatan senjata segera guna mengatasi krisis kemanusiaan yang kian mencekik.

Sebagaimana diketahui, operasi militer Israel di Lebanon selatan masih terus berkecamuk sejak serangan lintas perbatasan pada 2 Maret lalu, dengan dalih menumpas kelompok Hizbullah.

Hizbullah Melawan, Korban Terus Berjatuhan

Namun, kesepakatan diplomatik di Washington ini langsung mendapat sandungan dari dalam negeri Lebanon sendiri. Kelompok Hizbullah dengan tegas menolak rencana negosiasi tersebut dan mencapnya sebagai langkah yang sia-sia.

Hizbullah justru mendesak pemerintah Lebanon untuk fokus menghadapi agresi militer di lapangan ketimbang duduk di meja perundingan.

Ironisnya, di tengah perdebatan politik ini, warga sipil tetap menjadi pihak yang paling menderita. Data otoritas kesehatan Lebanon mencatat angka yang mengerikan: sedikitnya 2.089 orang tewas dan 6.762 lainnya luka-luka akibat gempuran militer Israel.

Dukungan internasional terhadap jalur diplomasi juga datang dari Turki. Ankara, yang konsisten mengecam serangan terhadap warga sipil, menyatakan dukungannya atas segala upaya deeskalasi demi mencegah jatuhnya lebih banyak korban jiwa. Kini, dunia menunggu apakah meja perundingan di Washington mampu menghentikan deru mesin perang di Lebanon selatan.