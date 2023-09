AS Izinkan Pengunjung Internasional yang Sudah Divaksin

Amerika Serikat (AS) siap membuka kembali akses masuk setelah lebih dari satu setengah tahun dilanda COVID-19.

Kekhawatiran memaksa AS menutup aksesnya bagi pengunjung internasional dari negara-negara mencakup Brasil, China, India, Afrika Selatan, Inggris, dan sebagian besar Eropa. Kini, pembatasan beralih fokus pada status vaksinasi.



Mengutip VOA News, mulai Senin (8/11/2021), larangan datang dari negara tertentu telah dicabut. AS akan mengizinkan pengunjung internasional datang, tetapi mereka harus sudah divaksinasi lengkap dan bisa menunjukkan hasil tes negatif untuk PCR yang dilakukan dalam 72 jam sebelum keberangkatan.

AS hanya akan menerima sedikit pengecualian, misalnya tidak divaksinasi dengan alasan medis, yang diperkuat dengan surat keterangan dokter.



Orang dari negara-negara yang cakupan vaksinasinya kurang dari 10 persen, tetap boleh datang asalkan ada izin dari pemerintah AS. Izin tidak diberikan untuk turis atau bisnis.



Anak-anak di bawah 18 tahun yang belum divaksinasi boleh datang ke AS asalkan mengantongi hasil tes negatif. Anak-anak usia dua tahun ke bawah dikecualikan dari tes.



AS juga membuka kembali perbatasan darat dengan Kanada dan Meksiko bagi orang-orang yang sudah divaksinasi. Sebagian besar perjalanan dari Kanada dan Meksiko ke AS dilakukan melalui jalan darat ketimbang lewat jalur udara.