AS Izinkan Vaksin COVID-19 Pfizer untuk Anak 5-11 Tahun, Tapi dengan Dosis Beda

Badan pengawas obat dan makanan AS atau Food and Drug Administration (FDA) resmi menerbitkan izin penggunaan vaksin COVID-19 Pfizer untuk anak dengan rentang usia 5-11 tahun.



Mengutip Channel News Asia, Sabtu (30/10/2021), ini akan menjadi vaksinasi COVID-19 perdana untuk anak dalam rentang usia tersebut di AS.



Meski demikian, vaksinasi tak bisa langsung dilakukan. Pasalnya, Pusat Pengendalian Penyakit AS (CDC) masih harus mengatur bagaimana vaksin harus diberikan, yang baru akan diputuskan Selasa pekan depan (2/11/2021).



Rencananya Pfizer akan mulai mengirimkan botol berisi vaksin untuk anak 5-11 tahun pada Sabtu ini ke apotek, dokter anak, dan tempat lain rencana suntikan vaksin diberikan.



Keputusan FDA ini diharapkan bisa jadi pelindung bagi 28 juta anak di AS, sehingga mereka kembali dapat menjalani sekolah tatap muka.



FDA mengizinkan vaksin Pfizer untuk anak 5-11 tahun ini dengan dosis 10 mikrogram, lebih rendah dibandingkan dosis yang diberikan untuk kelompok usia di atasnya (30 mikrogram).



Menurut para panelis FDA, dosis yang sedikit ini membantu mencegah beberapa efek samping yang jarang terjadi, seperti di antaranya peradangan jantung atau miokarditis.



Seperti diketahui, peradangan jantung ini yang kerap dikaitkan dengan vaksin Pfizer dan Moderna, yang diberikan pada usia muda.



Di AS, baru 58 persen populasinya telah divaksinasi lengkap, cukup jauh tertinggal dari negara-negara maju lainnya termasuk Inggris dan Prancis.