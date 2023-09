AS Kirimkan Bantuan Senilai Rp28 Triliun untuk Ukraina

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dinobatkan sebagai 'Person of the Year' oleh majalah Time pada Rabu (7/12/2022). (foto: Flickr)

Pemerintah Amerika Serikat atau AS akan mengirimkan paket bantuan senilai US$ 1,8 miliar atau setara Rp28 triliun (kurs Rp15.581 per dolar AS) untuk Ukraina. Paket bantuan untuk Ukraina ini meliputi kebutuhan militer seperti rudal dan lainnya.

Seorang pejabat AS menyebut Presiden Joe Biden akan segera memberikan paket bantuan militer ini kepada Ukraina. Paket batuan dari AS ini meliputi baterai rudal Patriot dan bom berpemandu presisi untuk jet tempur.

Menurut laporan Associated Press, AS akan mengirimkan paket bantuan militer ini pada Selasa. Dengan adanya bantuan ini, Presiden Ukrainan Volodymyr Zelenskyy pada hari Rabu (21/12) akan terbang ke Washington, DC untuk bertemu dengan Biden dan mengunjungi Kongres AS.

Baca Juga: Ukraina Kini Bisa Cetak Suku Cadang Militer Sendiri dengan Printer 3D

Hingga saat ini juru bicara Zelenskyy masih enggan menjelaskan agenda perjalanan orang nomor satu di Ukraina tersebut. Alasannya jika rencana itu terungkap ke publik maka khawatir akan mengganggu keamanan dan merubah rencana di lapangan.

Ketua Dewan Perwakilan AS Nancy Pelosi sebelumnya pada hari Selasa mengatakan dalam sebuah surat bahwa akan ada sesi Kongres pada Rabu malam. Agenda pembahasannya akan fokus pada topik demokrasi di tengah tingginya spekulasi soal kunjungan Zelenskyy ke Washington.