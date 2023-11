AS Perintahkan Anggota Keluarga Staf Kedubes di Ukraina Segera Pulang

AS, pada Minggu (23/1/2022), memerintahkan anggota keluarga yang memenuhi syarat dari staf kedutaan besar mereka di Ukraina untuk segera meninggalkan negara tersebut.

Pemerintah AS juga meminta seluruh warga negara agar mempertimbangkan untuk keluar dari Ukraina terkait ancaman aksi militer Rusia.

Mengutip Reuters, diplomat AS dan Rusia tidak menghasilkan progres pada pembicaraan Jumat (21/1/2022) dan pihak Moskow telah menerjunkan ratusan ribu pasukan ke perbatasannya dengan Ukraina.

Advertisement

Baca Juga: Mendag Zulhas Dampingi Presiden Jokowi ke Arab Saudi dan AS

Sebelumnya Inggris menuding Kremlin berusaha untuk mengukuhkan seorang pemimpin pro-Rusia di Kiev.

Departemen Luar Negeri AS mengaku pihaknya mengizinkan 'kepergian sukarela pegawai yang direkrut langsung oleh AS dan memerintahkan agar anggota keluarga yang memenuhi syarat dari Kedubes AS di Kiev pulang lantaran ancaman lanjutan aksi militer Rusia'.

"Warga negara AS di Ukraina sebaiknya kini mempertimbangkan kepulangan dengan menggunakan opsi transportasi pribadi atau komersial," kata juru bicara Deplu AS.