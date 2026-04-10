AS Rugi Rp12 Triliun! Dua Lusin Drone Canggih MQ-9 Reaper Rontok di Perang Iran

AS menelan kerugian sedikitnya US$720 juta atau sekitar Rp12,3 triliunmereka usai 24 unit drone canggih MQ-9 Reaper rontok dalam perang Iran yang berlangsung sekitar 40 hari.

Amerika Serikat (AS) harus menelan pil pahit dalam manuver militernya di Timur Tengah. Puluhan drone tempur canggih MQ-9 Reaper andalan Pentagon dilaporkan rontok, memicu kerugian finansial bernilai fantastis di tengah konflik bersenjata dengan Iran.

Mengutip laporan CBS News pada Kamis (9/4/2026), dua pejabat AS mengonfirmasi bahwa Washington telah kehilangan delapan unit drone MQ-9 Reaper sejak 1 April lalu. Rontoknya delapan unit tersebut menggenapkan total kerugian armada udara nirawak Paman Sam menjadi 24 unit alias dua lusin sejak eskalasi perang meletus.

Kerugian materiil yang diderita akibat jatuhnya 'burung besi' pembunuh ini tidak main-main. Laporan tersebut menaksir kerugian AS mencapai angka US$720 juta (sekitar Rp12,3 triliun dengan asumsi kurs Rp17.082 per dolar AS). Pasalnya, satu unit drone Reaper bisa menelan biaya pembuatan sebesar US$30 juta atau lebih, bergantung pada varian dan spesifikasi modifikasinya.

Bukan Alutsista Sembarangan

MQ-9 Reaper sejatinya adalah tulang punggung operasi udara AS. Diproduksi oleh pabrikan raksasa General Atomics Aeronautical Systems, drone yang dikendalikan dari jarak jauh ini didesain khusus untuk operasi intelijen tingkat tinggi, pengintaian, serta observasi medan.

Lebih dari itu, pesawat nirawak ini ditakuti karena kemampuannya melancarkan serangan rudal berpresisi tinggi tanpa harus membahayakan nyawa pilotnya. Rontoknya dua lusin armada ini jelas menjadi pukulan telak bagi keunggulan taktis dan kantong militer AS.

Eskalasi 13.000 Target dan Anomali Lebanon

Kehancuran armada drone ini mencerminkan betapa brutalnya intensitas pertempuran di lapangan. Berdasarkan data yang dihimpun CBS News, koalisi AS dan Israel tercatat telah menggempur lebih dari 13.000 target strategis di seluruh penjuru Iran sejak meluncurkan operasi militer gabungan pada 28 Februari lalu.

Teheran pun tak tinggal diam. Sepanjang konflik tersebut, militer Iran dilaporkan membalas dengan menghantam berbagai target musuh yang tersebar di 12 negara di kawasan Timur Tengah.

Kini, meski kesepakatan gencatan senjata bilateral selama dua pekan telah diumumkan pada Selasa (7/4/2026), bara api konflik tampaknya belum benar-benar padam. Di tengah jeda kemanusiaan ini, Israel justru dilaporkan tetap nekat melancarkan serangan udara terhadap target-target di Lebanon. Tindakan Tel Aviv ini memicu tanda tanya besar atas komitmen koalisi AS dalam menjaga keutuhan kesepakatan damai.

Kerugian senilai US$720 juta hanya dari satu jenis alutsista menunjukkan betapa 'mahalnya' harga sebuah perang di era modern. Hilangnya dua lusin MQ-9 Reaper juga mematahkan mitos supremasi udara mutlak AS, sekaligus membuktikan bahwa sistem pertahanan udara lawan di Timur Tengah mampu mengendus dan meladeni teknologi tercanggih milik Pentagon.

Selain itu, sikap Israel yang tetap membombardir Lebanon di masa gencatan senjata berpotensi kuat menyulut kembali kemarahan Teheran, membuat jeda dua pekan ini bagaikan bom waktu yang siap meledak kapan saja.