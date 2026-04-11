AS Sebut Ranjau Laut Iran Jadi Bumerang Belum Dibukanya Selat Hormuz

Pasca gencatan senjata dengan AS, Iran kini kendalikan penuh Selat Hormuz sehingga berpeluang mendikte harga minyak global dan kenakan tarif kapal. (Foto: iStock)

Selat Hormuz hingga kini belum sepenuhnya pulih dari dampak konflik yang melibatkan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Jalur pelayaran strategis itu masih dibayangi ancaman ranjau laut yang belum seluruhnya berhasil ditemukan maupun disingkirkan.

Laporan New York Times yang terbit Jumat (10/4) menyebutkan, keterbatasan tersebut membuat Iran belum mampu membuka kembali selat secara penuh untuk lalu lintas kapal internasional.

Mengutip pejabat Amerika Serikat, kondisi ini membatasi ruang gerak Teheran dalam melonggarkan akses pelayaran, meskipun Washington terus mendesak agar jalur tersebut kembali aman dilintasi.

Ranjau laut diketahui dipasang Iran pada bulan lalu menggunakan kapal-kapal kecil, tak lama setelah konflik bersenjata pecah. Langkah itu berdampak langsung pada penurunan jumlah kapal tanker yang melintas, sekaligus mendorong lonjakan harga energi global.

Sejauh ini, Iran masih mempertahankan akses terbatas melalui koridor sempit bagi kapal yang bersedia membayar biaya tertentu. Namun, pejabat AS menilai jalur aman tersebut belum memadai, terutama karena sebagian ranjau diduga hanyut atau tidak terdokumentasi dengan baik saat pemasangan.

Laporan itu juga menekankan bahwa proses pembersihan ranjau laut jauh lebih kompleks dibanding pemasangannya. Baik Iran maupun Amerika Serikat disebut belum memiliki kapasitas yang cukup untuk melakukan pembersihan secara cepat.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan selat tersebut tetap dibuka "dengan mempertimbangkan keterbatasan teknis". Pernyataan itu ditafsirkan pejabat AS sebagai indikasi adanya kendala serius dalam mendeteksi dan menyingkirkan ranjau.

Persoalan keamanan di Selat Hormuz diperkirakan akan menjadi salah satu agenda dalam pembicaraan antara Iran dan delegasi AS di Pakistan. Delegasi Washington dipimpin Wakil Presiden JD Vance, dengan fokus mendorong pembukaan jalur pelayaran secara "lengkap, segera, dan aman."