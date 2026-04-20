AS Terus Tebar Ancaman dan tak Serius Diplomasi, Iran Siap Tempur Habis-habisan!

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan, negaranya akan mengerahkan seluruh kemampuan untuk mempertahankan kepentingan nasional dan keamanannya menyusul meningkatnya ancaman Amerika Serikat (AS).

Araghchi dalam percakapan telepon dengan mitranya dari Pakistan, Ishaq Dar, Minggu (19/4/2026), menyebutkan ancaman terbaru AS terhadap pelabuhan, pesisir, dan kapal Iran, disertai tuntutan yang dinilainya bertentangan dan tidak masuk akal, menunjukkan Washington tidak serius dalam diplomasi.

Menurut pernyataan yang disiarkan media pemerintah Press TV, Araghchi menegaskan, AS berulang kali melanggar kesepahaman yang telah dicapai selama setahun terakhir.

Agresi Militer AS

Ia juga menyinggung apa yang disebutnya sebagai agresi militer AS terhadap Iran saat proses negosiasi pada Maret dan Juni 2025, serta pelanggaran terbaru terhadap gencatan senjata antara AS dan Iran yang dimediasi Pakistan.

“Ini adalah tanda-tanda jelas dari niat buruk dan kurangnya keseriusan dalam diplomasi,” kata Araghchi.

"Iran akan menggunakan seluruh kemampuannya untuk menjaga kepentingan negara dan keamanan nasional," tambah dia menegaskan.

Sebelumnya, seorang pejabat Gedung Putih mengatakan kepada Anadolu bahwa Wakil Presiden AS J.D. Vance bersama utusan khusus Steve Witkoff dan Jared Kushner akan melakukan perjalanan ke Pakistan untuk putaran baru perundingan dengan Iran.

Presiden AS Donald Trump mengatakan kepada Fox News bahwa pertemuan dijadwalkan berlangsung pada Selasa (21/4/2026) di Islamabad dan kemungkinan berlanjut hingga Rabu (22/4/2026).

Pengiriman barang melalui Selat Hormuz mengalami gangguan serius sejak serbuan bersama AS-Israel melawan Iran dimulai pada 28 Februari.

Washington memberlakukan blokade laut terhadap Iran pada 13 April.