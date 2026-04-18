Asa Damai dari Islamabad: Menanti Trump dan Pezeshkian di Meja Perundingan

Babak baru konflik AS-Iran menemui titik terang. Tim teknis kedua negara dikabarkan bakal bertemu di Islamabad pada Senin (20/4/2026). (Foto: AFP/Farooq Naeem)

Ukuran Font Kecil Besar

Angin segar berembus dari ibu kota Pakistan. Setelah berminggu-minggu dunia dicekam kecemasan akibat sengketa energi yang melibatkan dua kekuatan besar, Amerika Serikat (AS) dan Iran, sebuah titik terang akhirnya muncul. Tim teknis dari kedua negara dijadwalkan bakal segera duduk satu meja di Islamabad untuk melanjutkan perundingan putaran kedua.

Sumber internal di pemerintahan Pakistan membisikkan bahwa pertemuan krusial ini bakal digelar paling cepat pada Senin (20/4/2026). Agendanya tunggal: merampungkan draf kesepakatan damai untuk mengakhiri konflik yang telah mengacak-acak urat nadi energi global tersebut.

Menanti 'Tanda Tangan' Para Pemimpin

Informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa perundingan ini bukan sekadar pertemuan formalitas. Jika tim teknis berhasil mencapai kata sepakat atas draf yang disusun, panggung besar akan segera disiapkan.

Presiden AS Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian disebut-sebut bakal langsung terbang ke Islamabad. Tak hanya mereka, sejumlah kepala negara penting di kawasan juga dijadwalkan hadir untuk menjadi saksi penandatanganan kesepakatan bersejarah tersebut.

“Begitu draf final tercapai, Presiden Donald Trump dan Presiden Masoud Pezeshkian akan segera terbang ke Islamabad untuk menandatangani kesepakatan tersebut,” ujar sumber pemerintah Pakistan kepada Anadolu Agency, Sabtu (18/4/2026).

Diplomasi 'Pintu Belakang' Pakistan

Pakistan memang memainkan peran sentral sebagai mediator. Pasca-putaran pertama pada 11-12 April lalu, para negosiator dari kedua belah pihak tak berhenti bertukar pesan lewat perantara Islamabad. Tujuannya jelas, yakni mencari 'pemahaman maksimal' agar tidak ada lagi ganjalan saat masuk ke tahap berikutnya.

Peran militer Pakistan pun tak main-main. Kepala Angkatan Darat Pakistan, Jenderal Asif Munir, pekan ini melakukan gerilya diplomasi dengan menemui pimpinan sipil dan militer Iran di Teheran. Hasilnya nyata: Iran melunak dan memberikan jaminan keamanan di jalur laut paling vital di dunia.

Selat Hormuz Kembali 'Bernapas'

Salah satu poin paling krusial yang sudah lebih dulu muncul ke permukaan adalah status Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melalui platform media sosial X, secara tegas menyatakan bahwa jalur strategis tersebut kini 'sepenuhnya terbuka' bagi semua kapal komersial.

Keputusan Teheran ini disebut Araghchi sejalan dengan semangat gencatan senjata di Lebanon. Terbukanya kembali Selat Hormuz menjadi oase bagi pasar energi global yang sempat megap-megap akibat ancaman blokade.

Trump: "Pakistan Sangat Luar Biasa"

Sinyal kehadiran Donald Trump di Islamabad pun kian kuat. Dalam pernyataannya di Gedung Putih pada Kamis (16/4/2026), Trump tak segan memuji Pakistan dan menyatakan kesiapannya untuk hadir jika kesepakatan memang sudah matang.

“Saya akan pergi ke Pakistan, ya. Pakistan sangat luar biasa. Jika kesepakatan ditandatangani di Islamabad, saya mungkin akan datang,” tegas Trump di hadapan para wartawan.

Pantauan di lapangan menunjukkan Islamabad mulai bersolek. Persiapan logistik, penyambutan delegasi, hingga pengaturan awak media internasional mulai dilakukan secara masif.

Meski belum ada pengumuman resmi mengenai jadwal jam per jam, para negosiator dari kedua belah pihak diperkirakan sudah menjejakkan kaki di Islamabad pada Minggu (19/4/2026) malam.

Dunia kini menahan napas. Akankah Senin lusa menjadi lembaran baru bagi perdamaian global, ataukah ini hanya jeda sejenak sebelum ketegangan kembali memuncak? Satu yang pasti, meja perundingan di Islamabad kini menjadi harapan terakhir bagi stabilnya pasokan energi dan ekonomi dunia.