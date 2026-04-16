Asal-usul Grup Chat Pelecehan Seksual Mahasiswa FH UI, Korbannya sampai Dosen

Kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) mengungkap fakta baru yang mengejutkan. Siapa sangka, grup percakapan yang kini viral dan berisi konten pelecehan tersebut awalnya hanyalah grup koordinasi biasa bagi para penghuni kos.

Ketua BEM FH UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, membeberkan bahwa grup tersebut sebenarnya sudah terbentuk sejak tahun 2024. Tujuan awalnya mulia, memudahkan komunikasi antar-mahasiswa yang tinggal di lingkungan kos yang sama.

"Awalnya setahu saya itu grup kos-kosan. Tapi ke sananya nggak tahu juga bagaimana bisa berkembang jadi seperti itu," ungkap Dimas saat memberikan keterangan di Pusat Kegiatan Mahasiswa (Pusgiwa) UI.

Menyimpang-Melibatkan Pihak Luar

Seiring berjalannya waktu, fungsi grup tersebut melenceng jauh. Bukan lagi soal urusan kos, isi percakapan mulai bergeser ke arah seksual yang tidak pantas. Mirisnya, anggota grup tersebut ternyata tidak hanya terbatas pada penghuni kos asli, tetapi juga mulai melibatkan pihak lain di luar lingkaran tersebut.

Skandal ini mulai tercium setelah salah satu anggota grup—yang diduga merasa bersalah—memutuskan untuk membocorkan isi percakapan tersebut kepada para korban. Dari sinilah

"kotak pandora" terbuka.

Puluhan Korban, dari Mahasiswi hingga Dosen

Meski konten menyimpang itu sudah terdeteksi sejak 2025, para korban sempat terdiam dalam ketakutan. Baru pada 2026 ini, keberanian terkumpul untuk membawa kasus ini ke ranah hukum.

Dampaknya pun tidak main-main. Kuasa hukum korban, Timotius Rajagukguk, mengungkapkan bahwa hingga saat ini tercatat ada 27 korban yang terdiri dari 20 mahasiswi dan 7 dosen perempuan di lingkungan FH UI.

“Mereka merasa tidak aman setiap kali berada di kampus, khawatir menjadi bahan pembicaraan tidak pantas,” ujar Timotius. Ia juga menduga jumlah korban masih bisa bertambah karena banyak yang mungkin belum menyadari bahwa mereka telah menjadi objek pelecehan di grup tersebut.

Kini, kasus ini terus dikawal ketat oleh pihak BEM dan pendamping hukum guna memastikan keadilan bagi para korban di lingkungan akademis tersebut.