Ascott Properti Jakarta Area Luncurkan Kampanye Regional 'Plesiran di Jakarta' untuk HUT Jakarta ke-499
The Ascott Limited (Ascott) meluncurkan kampanye “Plesiran di Jakarta”. (Dok. Harris Hotel)
The Ascott Limited (Ascott), perusahaan perhotelan internasional terkemuka dan unit bisnis akomodasi milik CapitaLand Investment Limited (CLI), dengan bangga meluncurkan kampanye 'Plesiran di Jakarta', sebuah inisiatif regional yang dirancang untuk memperkuat kehadiran merek sekaligus menangkap tren staycation yang semakin berkembang di Jakarta.
Berlangsung bertepatan dengan HUT Jakarta ke-499, kampanye ini menawarkan paket staycation eksklusif di berbagai properti Ascott di Jakarta Area.
Paket ini menghadirkan pengalaman berkesan bagi keluarga, individu, maupun pelancong korporat dengan harga menarik. Properti yang berpartisipasi adalah:
- Citadines Connect Airport Jakarta
- FOX Lite Hotel Grogol
- HARRIS Suites fX Sudirman Jakarta
- HARRIS Hotel & Conventions Serpong
- HARRIS Hotel & Conventions Kelapa Gading
- HARRIS Suites Puri Mansion
- Oakwood PIK Jakarta
- POP! Kelapa Gading
- Vertu Hotel Harmoni Jakarta
- Yello Hotel Harmoni Jakarta
- Yello Hotel Manggarai Jakarta
Penawaran Spesial mencakup:
- Mulai dari Rp 499.000 net di Pop!, Fox, Yello, Citadines Connect
- Mulai dari Rp 1.499.000 net di Vertu, Harris, Oakwood
Periode Kampanye:
- Periode Pemesanan: Mei – Juli 2026
- Periode Menginap: Juni – Juli 2026
- Khusus untuk: Anggota Ascott Star Rewards (ASR)
Selain harga menarik, tamu juga akan disambut dengan pengalaman bernuansa Betawi di berbagai properti Jakarta Area. Mulai dari welcome treats tradisional seperti kue rangi di Yello Manggarai, sajian kuliner lokal seperti sop buntut di Vertu Hotel Harmoni Jakarta, hingga sentuhan budaya khas yang dihadirkan oleh HARRIS Kelapa Gading dan hotel lainnya. Paket ini juga mencakup tiket masuk dengan harga khusus ke berbagai destinasi unggulan Jakarta, seperti Jakarta Aquarium & Safari, Lighting Art Kota Tua, dan Taman Mini Indonesia Indah.
Francisco Holmes, Area General Manager Ascott Properties Jakarta, mengatakan:
“Kampanye ‘Plesiran di Jakarta’ mencerminkan komitmen kami untuk menghadirkan pengalaman penuh makna sekaligus memperkuat kehadiran merek di salah satu kota paling dinamis di Indonesia. Dengan bertepatan pada perayaan HUT Jakarta dan menghadirkan elemen budaya Betawi, kami ingin memberikan kesempatan staycation yang unik, memadukan akomodasi, hiburan, dan eksplorasi budaya.”
Diskon Atraksi Jakarta – Plesiran di Jakarta
Tamu yang memesan paket eksklusif ini berhak mendapatkan potongan harga di berbagai atraksi unggulan Jakarta. Cukup tunjukkan surat konfirmasi hotel di loket tiket saat kedatangan. Manfaat ini dapat digunakan hingga satu bulan setelah periode menginap.
- Jakarta Aquarium & Safari: Diskon 10% tiket masuk
- Lighting Art Kota Tua Jakarta: Diskon 20% tiket masuk
- Magic Art 3D Museum: Diskon 20% tiket masuk
- Rumah Hantu Baru Kota Tua: Diskon 20% tiket masuk
- Taman Mini Indonesia Indah: Diskon 20% tiket masuk, 10% kereta gantung, 10% merchandise
- Sarinah Department Store: Diskon 10%
- Dufan Ancol: Diskon 10% tiket masuk
- Sea World Ancol: Diskon 10% tiket masuk
- Samudra Ancol: Diskon 10% tiket masuk
- Atlantis Water Adventures Ancol: Diskon 10% tiket masuk
- Jakarta Bird Land: Diskon 10% tiket masuk
Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, kunjungi www.discoverasr.com/plesirandijakarta atau ikuti @discoverasrindonesia di media sosial.