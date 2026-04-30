Ascott Properti Jakarta Area Luncurkan Kampanye Regional 'Plesiran di Jakarta' untuk HUT Jakarta ke-499

Kamis, 30 April 2026 - 20:42 WIB

The Ascott Limited (Ascott), perusahaan perhotelan internasional terkemuka dan unit bisnis akomodasi milik CapitaLand Investment Limited (CLI), dengan bangga meluncurkan kampanye 'Plesiran di Jakarta', sebuah inisiatif regional yang dirancang untuk memperkuat kehadiran merek sekaligus menangkap tren staycation yang semakin berkembang di Jakarta.

Berlangsung bertepatan dengan HUT Jakarta ke-499, kampanye ini menawarkan paket staycation eksklusif di berbagai properti Ascott di Jakarta Area.

Paket ini menghadirkan pengalaman berkesan bagi keluarga, individu, maupun pelancong korporat dengan harga menarik. Properti yang berpartisipasi adalah:

Citadines Connect Airport Jakarta

FOX Lite Hotel Grogol

HARRIS Suites fX Sudirman Jakarta

HARRIS Hotel & Conventions Serpong

HARRIS Hotel & Conventions Kelapa Gading

HARRIS Suites Puri Mansion

Oakwood PIK Jakarta

POP! Kelapa Gading

Vertu Hotel Harmoni Jakarta

Yello Hotel Harmoni Jakarta

Yello Hotel Manggarai Jakarta

Penawaran Spesial mencakup:

Mulai dari Rp 499.000 net di Pop!, Fox, Yello, Citadines Connect

Mulai dari Rp 1.499.000 net di Vertu, Harris, Oakwood

Periode Kampanye:

Periode Pemesanan: Mei – Juli 2026

Periode Menginap: Juni – Juli 2026

Khusus untuk: Anggota Ascott Star Rewards (ASR)

Selain harga menarik, tamu juga akan disambut dengan pengalaman bernuansa Betawi di berbagai properti Jakarta Area. Mulai dari welcome treats tradisional seperti kue rangi di Yello Manggarai, sajian kuliner lokal seperti sop buntut di Vertu Hotel Harmoni Jakarta, hingga sentuhan budaya khas yang dihadirkan oleh HARRIS Kelapa Gading dan hotel lainnya. Paket ini juga mencakup tiket masuk dengan harga khusus ke berbagai destinasi unggulan Jakarta, seperti Jakarta Aquarium & Safari, Lighting Art Kota Tua, dan Taman Mini Indonesia Indah.

Francisco Holmes, Area General Manager Ascott Properties Jakarta, mengatakan:

“Kampanye ‘Plesiran di Jakarta’ mencerminkan komitmen kami untuk menghadirkan pengalaman penuh makna sekaligus memperkuat kehadiran merek di salah satu kota paling dinamis di Indonesia. Dengan bertepatan pada perayaan HUT Jakarta dan menghadirkan elemen budaya Betawi, kami ingin memberikan kesempatan staycation yang unik, memadukan akomodasi, hiburan, dan eksplorasi budaya.”

Diskon Atraksi Jakarta – Plesiran di Jakarta

Tamu yang memesan paket eksklusif ini berhak mendapatkan potongan harga di berbagai atraksi unggulan Jakarta. Cukup tunjukkan surat konfirmasi hotel di loket tiket saat kedatangan. Manfaat ini dapat digunakan hingga satu bulan setelah periode menginap.

Jakarta Aquarium & Safari : Diskon 10% tiket masuk

Lighting Art Kota Tua Jakarta: Diskon 20% tiket masuk

Magic Art 3D Museum: Diskon 20% tiket masuk

Rumah Hantu Baru Kota Tua : Diskon 20% tiket masuk

Taman Mini Indonesia Indah : Diskon 20% tiket masuk, 10% kereta gantung, 10% merchandise

Sarinah Department Store: Diskon 10%

Dufan Ancol : Diskon 10% tiket masuk

Sea World Ancol: Diskon 10% tiket masuk

Samudra Ancol: Diskon 10% tiket masuk

Atlantis Water Adventures Ancol: Diskon 10% tiket masuk

Jakarta Bird Land: Diskon 10% tiket masuk