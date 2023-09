ASEAN Resmi Gandeng Serbia, Panama, Kuwait Sebagai Sahabat

(kiri ke kanan) Wakil Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri Serbia Ivica Dacic, Wakil Menteri Luar Negeri Panama Vladimir Franco, dan Wakil Menteri Luar Negeri Kuwait Sheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah dalam penandatanganan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama atau Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) di sela-sela Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta, Senin (4/9/2023). [foto: Antara]