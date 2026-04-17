ASG EXPO 2026 Digelar 10 Hari, Tawarkan Promo Besar hingga Hiburan Keluarga

CEO Agung Sedayu Group, Steven Kusumo, memberikan sambutan dalam pembukaan ASG Expo 2026 di PIK Avenue, Jakarta, Jumat (17/4/2026). (Foto: Inilah.com/Syahidan).

Agung Sedayu Group (ASG) menggelar ASG Expo 2026 sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-55 perusahaan. Pameran properti ini berlangsung selama 10 hari, mulai 17 hingga 26 April 2026, di Main Atrium PIK Avenue.

Ajang ini tidak hanya menyasar investor dan pencari hunian, tetapi juga masyarakat umum. Selain menampilkan produk properti, kegiatan ini turut dikemas sebagai ruang rekreasi keluarga dengan berbagai aktivitas pendukung.

CEO Agung Sedayu Group, Steven Kusumo, mengatakan perjalanan panjang perusahaan menjadi dasar digelarnya pameran tersebut.

“Sebagai persembahan dari perjalanan panjang ini, kami menghadirkan property expo terbesar, yaitu ASG Expo 2026 selama 10 hari penuh di Main Atrium PIK Avenue,” ujar Steven Kusumo.

Dalam pameran ini, pengunjung dapat melihat berbagai pilihan properti, mulai dari hunian residensial, apartemen, rukan, kavling, hingga bizpark. Proyek-proyek tersebut tersebar di sejumlah kawasan, seperti PIK2, Golf Island PIK, Riverwalk Island, Gold Coast PIK, hingga Sedayu City Kelapa Gading.

Selain menawarkan produk properti, ASG Expo 2026 juga menghadirkan beragam kegiatan hiburan, aktivitas interaktif, serta edukasi terkait investasi.

“Selain fokus pada penjualan properti, ASG EXPO 2026 juga menghadirkan berbagai hiburan, aktivitas interaktif, serta edukasi terkait investasi properti. Miranda DWK menyampaikan bahwa acara ini dilengkapi promo eksklusif serta program hadiah menarik,” ucapnya.

Pengunjung juga berkesempatan memperoleh berbagai hadiah, mulai dari Vespa Primavera S150, iPhone 17, hingga perangkat elektronik rumah tangga. Sementara itu, pembeli selama pameran berlangsung berpeluang mendapatkan hadiah utama seperti mobil XPENG X9 Pro+, Vespa Primavera, iPhone 17, dan berbagai home appliances.

Rangkaian acara juga diisi dengan panel diskusi PANI pada 18 April yang menghadirkan pembicara, termasuk dari Trimegah Sekuritas. Selain itu, akan ada penampilan spesial dari Icun Lin.

Dalam kesempatan tersebut, ASG juga memperkenalkan konsep hunian terbaru bertema Living in Harmony with Nature yang mengedepankan keseimbangan antara kehidupan modern dan nuansa alam.

“PIK2 meluncurkan produk rumah taman, yaitu Ubud Residences di kawasan Pasir Putih, menyeimbangkan kehidupan urban modern dengan nuansa taman yang tenang dan hijau,” ungkap Lucia Aditjakra.

Sejumlah aktivitas turut disediakan untuk pengunjung, mulai dari donor darah, simulator padel gratis, hingga wahana seperti photo booth, VR booth, lucky cube, dan area bermain anak.

Dengan beragam program dan fasilitas yang ditawarkan, ASG Expo 2026 menjadi salah satu agenda pameran properti yang dapat dikunjungi sepanjang April, baik bersama keluarga maupun kerabat.