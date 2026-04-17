ASG Expo 2026 Resmi Digelar, Tampilkan Berbagai Showcase Properti di PIK Avenue

CEO Agung Sedayu Group, Steven Kusumo, memberikan sambutan dalam pembukaan ASG Expo 2026 di PIK Avenue, Jakarta, Jumat (17/4/2026). (Foto: Inilah.com/Syahidan).

Agung Sedayu Group (ASG) Expo 2026 resmi digelar pada 17 hingga 26 April 2026 di PIK Avenue, tepatnya di Main Atrium kawasan Pantai Indah Kapuk. Pameran ini menjadi bagian dari perayaan 55 tahun ASG dan menghadirkan berbagai showcase properti unggulan.

Dalam opening ceremony, CEO ASG Steven Kusumo menyampaikan apresiasi serta harapannya terhadap penyelenggaraan pameran tersebut.

“Untuk menjalankan ASG Expo 2026 dalam rangka ulang tahun ke-55 ASG. Hari ini kebetulan adalah tempat saya untuk mengucapkan sedalam-dalamnya terima kasih kepada semua yang telah menghadiri opening ceremony ASG Expo 2026,” kata Steven di PIK Avenue, Jumat (17/4/2026).

Steven menambahkan, pameran ini menjadi momentum penting untuk memperkenalkan berbagai produk properti terbaru kepada masyarakat.

“Kami harap bahwa untuk ASG Expo 2026 kami bisa menjadikan sebuah platform di mana Bapak Ibu sekalian bisa memperkenalkan satu untuk Bapak Ibu kami dan juga bisa menjadi sebuah kombinasi, sebuah dialog bersama kami dengan topik-topik edukasi industri. Dan juga edukasi antara bisnis yang berkaitan bersama kami,” ujarnya.

CEO Agung Sedayu Group, Steven Kusumo, menyampaikan sambutan sekaligus memperkenalkan berbagai proyek properti unggulan dalam pembukaan ASG Expo 2026 di PIK Avenue, Jakarta, Jumat (17/4/2026). Steven Kusumo sekaligus memaparkan pengembangan produk terbaru, termasuk hunian berbasis alam Ubud Residences. (Foto: Inilah.com/Syahidan).

Lebih lanjut, ia juga menyinggung pengembangan produk dan konsep yang diusung dalam pameran tersebut yang telah dikembangkan sejak beberapa tahun lalu.

Salah satu highlight dalam pameran ini adalah peluncuran mahakarya terbaru bertajuk Ubud Residences yang mengusung konsep hunian berbasis alam.

“Mahakarya terbaru Ubud Residences ini tentunya sebuah produk yang sangat menarik, di mana ini mengusung konsep lindungan alam dan juga bagaimana disediakan untuk masing-masing kapasitas kondisi ini,” ujarnya.

Selain itu, pengunjung juga dapat melihat langsung showcase “Ubud House Show Unit” yang menjadi bagian dari konsep Garden House yang ditawarkan. Pameran ini diharapkan menjadi wadah interaksi antara pengembang dan masyarakat, sekaligus sarana edukasi terkait industri properti di Indonesia.

