ASGEXPO 2026 Resmi Ditutup Meriah, Tegaskan Komitmen Membangun Masa Depan Properti Indonesia

Rangkaian acara ASGEXPO 2026 yang berlangsung sejak 17 hingga 26 April 2026 di Main Atrium PIK Avenue resmi ditutup dengan meriah. Pameran properti terbesar yang diselenggarakan dalam rangka ulang tahun Agung Sedayu Group ke 55 tahun ini sukses menghadirkan pengalaman lengkap bagi pengunjung, mulai dari penawaran properti unggulan, hiburan, hingga berbagai aktivitas interaktif.

Acara penutupan diawali dengan pemutaran video recap yang menampilkan keseruan serta antusiasme ribuan pengunjung selama pameran berlangsung. Momen ini menjadi refleksi atas kesuksesan ASGEXPO 2026 dalam mempertemukan pengembang dengan investor serta calon pembeli dalam satu platform yang inspiratif.

Sambutan penutupan disampaikan oleh Steven Kusumo selaku CEO Agung Sedayu Group yang menegaskan komitmen perusahaan dalam membangun masa depan industri properti. “Melalui ASG Expo 2026 ini, kami ingin menunjukkan bahwa kami tidak hanya membangun proyek, tapi kami membangun masa depan. ASG Expo 2026 ini juga menjadi platform untuk mempertemukan masyarakat dengan berbagai pilihan hunian, investasi, hingga kawasan komersial dalam satu tempat, sekaligus membuka ruang dialog yang lebih luas antara pengembang dan publik.”

Beliau juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pengunjung, mitra, investor, dan terutama seluruh tim inhouse ASG yang telah berkontribusi dalam menyukseskan ASG Expo 2026 ini. “Saya mengajak kita semua untuk tidak berhenti di sini. Lanjutkan kolaborasi yang telah terjalin. Dan jadikan setiap peluang yang muncul dari ASG Expo 2026 ini sebagai langkah nyata menuju masa depan yang lebih besar,” tambahnya.

Antusiasme tinggi pengunjung sepanjang penyelenggaraan juga disampaikan oleh Miranda DWK selaku Adv & Promotion Agung Sedayu Group yang menyoroti keberhasilan acara dari sisi program dan partisipasi publik. “Kami sangat senang melihat antusiasme luar biasa dari pengunjung selama 10 hari penyelenggaraan, yang tidak hanya datang untuk melihat produk, tetapi juga mengikuti berbagai rangkaian acara

Lucia Aditjakra selaku Sales & Marketing Director PIK2 menjelaskan bahwa respons pasar terhadap berbagai proyek yang ditampilkan selama expo sangat positif, khususnya terhadap peluncuran proyek terbaru Ubud at Pasir Putih Residences. Proyek ini menarik perhatian karena mengusung konsep hunian bernuansa resort yang selaras dengan alam, sekaligus menawarkan potensi investasi jangka panjang

Memasuki rangkaian utama, acara dilanjutkan dengan pemberian hadiah kepada para pemenang Lomba Karaoke Jingle ASG EXPO 2026 yang diserahkan oleh jajaran direksi Agung Sedayu Group dengan penampilan spesial dari para pemenang yang semakin memeriahkan suasana penutupan. Keseruan acara semakin terasa dengan penampilan pembuka dari Juan Lee, serta penampilan bintang tamu utama Icun Lin yang berhasil menghibur seluruh pengunjung dan menutup rangkaian expo dengan penuh energi.

Puncak acara yang paling dinantikan adalah sesi pengundian grand prize ASGEXPO 2026, yang dilakukan secara resmi dengan menghadirkan direksi dan manajemen Agung Sedayu Group, instansi terkait, serta notaris untuk memastikan transparansi. Berbagai hadiah menarik berhasil dibagikan kepada pengunjung yang beruntung, mulai dari dispenser, mesin cuci, iPhone 17, hingga Vespa Primavera S150. Sebagai penutup, satu unit mobil Xpeng X9 Pro+ resmi diberikan kepada pemenang grand prize, menjadi momen klimaks yang disambut dengan antusias oleh para pengunjung yang hadir.

Kesuksesan ASGEXPO 2026 tidak hanya terlihat dari tingginya minat pengunjung yang tercatat lebih dari 8000 pengunjung selama 10 hari datang silih berganti, tetapi juga dari beragam aktivitas yang dihadirkan selama pameran, seperti health talk dari Tzu Chi Hospital, donor darah, talkshow investasi dan pariwisata, seminar-seminar dengan beragam topik, area kids playground, hingga berkesempatan cek kesehatan yang menjadikan acara ini ramah untuk seluruh keluarga.

Dengan berakhirnya ASGEXPO 2026, Agung Sedayu Group kembali menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan inovasi dalam industri properti sekaligus menciptakan ruang yang tidak hanya layak huni, tetapi juga bernilai bagi kehidupan masyarakat di masa depan.