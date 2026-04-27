ASN Mulai WFH Seminggu Sekali, Ini Standar Internet Rumah yang Wajib Dimiliki

Bekerja dari rumah resmi menjadi bagian dari sistem kerja aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. Per 1 April 2026, pemerintah memberlakukan kebijakan work from home (WFH) dengan skema satu hari kerja dari rumah setiap pekan.

Kebijakan ini bukan sekadar memberi ruang fleksibilitas, melainkan bagian dari strategi besar menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) nasional.

Hitungannya tidak main-main. Pemerintah memperkirakan penghematan langsung dari kompensasi BBM bisa mencapai Rp6,2 triliun.

Sementara dari sisi masyarakat, berkurangnya mobilitas harian berpotensi memangkas konsumsi BBM hingga Rp59 triliun. Kajian lain bahkan menyebut, jika skema WFH dijalankan konsisten, penghematan bisa menembus 0,8 hingga 1,2 miliar liter BBM per tahun.

WFH Bukan Lagi Tren, Tapi Sistem Kerja Baru

Angka-angka itu menegaskan bahwa WFH telah bertransformasi dari sekadar tren pandemi menjadi pilar baru sistem kerja nasional. Namun di balik manfaat ekonominya, ada satu kendala teknis yang sering kali menjadi musuh produktivitas: koneksi internet rumah yang tidak memadai.

Keluhannya khas dan berulang. Rapat daring mendadak freeze, suara terputus-putus, hingga berkas yang gagal terunggah ketika tenggat waktu di depan mata. Akar masalahnya beragam — mulai dari jaringan yang tidak stabil, bandwidth yang terbagi ke terlalu banyak perangkat, hingga latency tinggi yang membuat respons terasa lamban.

Dalam situasi seperti ini, kecepatan tinggi di angka iklan saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah konsistensi performa sepanjang hari kerja.

Empat Hal Penentu Internet Rumah yang Bagus untuk WFH

Para profesional yang bekerja dari rumah perlu memahami bahwa kualitas koneksi tidak ditentukan oleh satu variabel tunggal. Setidaknya ada empat hal yang menjadi tolok ukur internet rumah yang layak untuk WFH.

Pertama, stabilitas jaringan — bukan sekadar kencang di awal pemakaian, tetapi tetap konsisten ketika digunakan berjam-jam. Kedua, kapasitas bandwidth yang cukup untuk rumah tangga multi-device, mengingat satu rumah biasanya menjalankan video call, streaming, hingga gim daring secara bersamaan.

Ketiga, teknologi jaringan yang andal — fiber optic dinilai paling unggul karena dirancang untuk menjaga kualitas sinyal pada jarak jauh. Keempat, kecepatan unggah dan unduh yang simetris, yang krusial untuk aktivitas dua arah seperti rapat daring dan kolaborasi berkas.

Latency Rendah, Kunci Komunikasi Real-Time

Selain empat faktor di atas, latency atau waktu respons jaringan menjadi penentu yang sering luput dari perhatian. Bagi pekerja yang sering melakukan rapat daring, presentasi virtual, atau berkoordinasi melalui aplikasi real-time, latency tinggi bisa menyebabkan delay yang mengganggu alur komunikasi.

Itulah sebabnya internet ideal untuk WFH bukan diukur dari angka Mbps di brosur, melainkan dari pengalaman sehari-hari: apakah rapat berjalan lancar tanpa jeda, apakah berkas terunggah dalam hitungan detik, apakah seluruh anggota keluarga tetap nyaman beraktivitas digital secara bersamaan.

Pilihan Layanan: Fiber Optic dengan Performa Simetris

Salah satu penyedia yang menawarkan kombinasi tersebut adalah Biznet. Berbasis jaringan fiber optic, layanan ini dirancang untuk menjaga stabilitas koneksi dengan kecepatan unggah dan unduh yang simetris — sebuah karakter yang relevan untuk kebutuhan WFH multi-perangkat.

Layanan Biznet Home menawarkan paket bandwidth mulai dari 100 Mbps dengan harga mulai Rp150.000 per bulan, yang sudah tersedia di sejumlah kota dan kabupaten di Indonesia.

Internet Rumah, Investasi Produktivitas Era Baru

Pada akhirnya, kebijakan WFH ASN menjadi pengingat bahwa kualitas internet rumah kini bukan lagi kebutuhan sekunder. Ia adalah infrastruktur produktivitas yang berdampak langsung pada performa kerja, baik di sektor publik maupun swasta.

Memilih layanan yang tepat sejak awal jauh lebih murah ketimbang menanggung produktivitas yang tergerus karena koneksi yang bermasalah.