ASN WFH Tiap Jumat, Penumpang KRL Jabodetabek Turun 27 Persen

Penumpang duduk di dalam KRL seri Commuter Line Indonesia (CLI)-125 jurusan Jakarta-Bogor saat pengoperasian perdana di Jakarta, Minggu (1/6/2025). (Foto: Antara/ Bayu Pratama)

Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat mulai berdampak pada keterisian gerbong KRL. KAI Commuter mencatat penurunan jumlah pengguna hingga 27 persen pada hari pertama penerapan aturan tersebut.

"Hingga pukul 11.00 WIB hari ini, tercatat volume pengguna secara keseluruhan sebanyak 335.268 orang di wilayah Jabodetabek yang menurun sebesar 27 persen jika dibanding hari Jumat sebelum pemberlakuan WFH atau sebanyak 460.184 orang," ujar VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, Jumat (10/4/2026).

Penurunan signifikan terjadi di stasiun penyangga yang menjadi titik keberangkatan utama. Stasiun Bogor mencatat 20.431 penumpang (turun 26 persen), Stasiun Bekasi 18.633 orang (turun 25 persen), dan Stasiun Sudimara yang merosot 35 persen menjadi 9.382 orang.

Kondisi serupa merembet ke stasiun tujuan di kawasan perkantoran pemerintah. Stasiun Juanda dan Stasiun Gondangdia, yang merupakan akses utama sejumlah kementerian, masing-masing turun 24 persen dan 29 persen. Stasiun Palmerah juga mengalami penurunan volume sebesar 29 persen atau hanya melayani 13.060 orang siang tadi.

"Stasiun Sudirman dan Stasiun Tanah Abang meski tetap ramai, arus pengguna pada jam sibuk pagi ini terpantau lebih lancar dan terkendali," tambah Karina.

Meski volume penumpang menyusut, operasional kereta tidak dikurangi. KAI Commuter tetap menjalankan 1.065 perjalanan per hari sesuai jadwal normal.

Karina menyatakan dukungan perusahaan terhadap kebijakan pemerintah dalam pengaturan mobilitas ini. "KAI Commuter juga terus memantau pergerakan pengguna secara real-time melalui pusat kendali operasional untuk memastikan bahwa headway tetap terjaga sesuai jadwal yang ditetapkan," tuturnya.

