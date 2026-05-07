Aston Villa ke Final Liga Europa Usai Bantai Forest 4-0

Sejarah tercipta di Villa Park. Aston Villa memastikan langkah ke final Liga Europa pertama mereka setelah menampilkan performa luar biasa untuk melibas sesama wakil Inggris, Nottingham Forest, dengan skor telak 4-0 pada leg kedua semifinal, Jumat (8/5) dini hari WIB.

Sempat tertinggal agregat 0-1 di leg pertama, anak asuh Unai Emery tampil kesetanan di depan pendukung sendiri. Kemenangan ini membawa The Villans terbang ke Istanbul dengan agregat meyakinkan 4-1.

Watkins Pecah Kebuntuan

Sejak peluit pertama dibunyikan, Villa langsung mengurung pertahanan Forest. Gol yang dinanti akhirnya lahir pada menit ke-36.

Berawal dari aksi individual memukau Emiliano Buendia yang meliuk-liuk melewati barisan bek lawan, ia melepaskan umpan manja yang diselesaikan dengan dingin oleh Ollie Watkins. Stadion bergemuruh, asa mulai membuncah.

Dominasi Tanpa Ampun

Memasuki babak kedua, dominasi tuan rumah semakin tak terbendung. Pada menit ke-58, kemelut terjadi di kotak terlarang saat Nikola Milenkovic kedapatan menarik jersei Pau Torres.

Wasit tanpa ragu menunjuk titik putih.Emiliano Buendia yang tampil sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna. Tendangan kerasnya bersarang ke pojok gawang, mengubah skor menjadi 2-0 sekaligus membalikkan keunggulan agregat.

Panggung Sang Kapten

Sepuluh menit terakhir menjadi panggung pertunjukan bagi sang kapten, John McGinn. Pemain asal Skotlandia ini mencetak dua gol kilat dalam kurun waktu tiga menit (menit 77 dan 80).

Melalui skema serangan balik cepat yang identik, McGinn menutup pesta gol Villa malam itu. Skor 4-0 bertahan hingga laga usai.

Transformasi taktik Unai Emery di babak kedua terbukti menjadi kunci keberhasilan Villa mematikan perlawanan Forest yang tampak kehilangan arah.

Tantangan Freiburg di Istanbul

Kini, satu rintangan terakhir menghadang Aston Villa menuju trofi juara. Mereka dijadwalkan menghadapi wakil Jerman, Freiburg, pada partai final yang akan digelar di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Freiburg sendiri lolos secara dramatis dengan keunggulan agregat 4-3 atas lawannya.

