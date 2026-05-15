Aston Villa Vs Liverpool: Mo Salah Siap Tampil!

Pelatih Liverpool Arne Slot mengonfirmasi pemain bintangnya Mohamed Salah akan kembali bermain saat mereka menjalani laga tandang melawan Aston Villa di Stadion Villa Park, Sabtu (16/5) dini hari WIB, pada lanjutan Liga Inggris 2025/2026.

Penyerang asal Mesir itu sebelumnya melewatkan dua laga The Reds di Liga Inggris akibat cedera otot didapatkannya saat melawan Crystal Palace pada 25 April di Stadion Anfield, Liverpool.

"Mo (Mohamed Salah-red) akan tersedia," kata Slot, dikutip dari laman resmi Liverpool, Jumat (15/5/2026).

Namun, hal itu tidak berarti Salah akan bermain dari awal. Slot menyebut pemain asal Mesir itu kemungkinan akan bermain selama "beberapa menit".

Kepastian Salah kembali bermain menjadi kabar gembira untuk penggemar Liverpool, karena mereka akan melihat aksi-aksi terakhir penyerang 33 tahun itu yang menyudahi masa baktinya untuk The Reds musim ini.

Selama sembilan tahun di Liverpool, Salah sudah tampil sebanyak 440 pertandingan di semua kompetisi, mencetak 257 gol dan 122 assist, serta memenangkan banyak piala bergengsi, termasuk dua gelar Liga Inggris dan satu Liga Champions.

Di musim ini, Salah tak seperti musim-musim sebelumnya, setelah ia tampil tak cukup baik, meski tetap menyumbang dua digit kontribusi gol (gol/assist), yaitu 12 gol dan sembilan assist.

Sementara itu, pada saat yang sama Slot mengatakan Ibrahima Konate sudah fit setelah bek asal Prancis itu sempat ditarik keluar pada babak kedua dalam laga terakhir menghadapi Chelsea yang berakhir 1-1.

Liverpool kemungkinan dapat diperkuat kembali oleh kiper nomor satu mereka, Alisson Becker, yang sudah kembali berlatih setelah cedera pada pertengahan bulan Maret.

Kondisi Alisson masih akan terus dipantau, begitu juga dengan Florian Wirtz yang mengalami infeksi lambung, yang membuatnya absen pada laga terakhir melawan The Blues di Anfield.

“Dia (Writz-red) sedang mengonsumsi antibiotik," tutur Slot.

Kedua tim saat ini berada di posisi keempat dan kelima dengan 59 poin. Kemenangan atas Aston Villa akan membuat Liverpool memastikan tiket bermain di Liga Champions musim depan.