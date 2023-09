Astra Financial Targetkan Transaksi Rp800 Miliar di GIIAS 2021

Astra Financial & Logistic menargetkan nilai transaksi penjualan capai lebih dari Rp800 miliar pada gelaran pameran otomotif GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 yang akan berlangsung di ICE BSD City, Tangerang, Banten, pada 11-21 November 2021.



CMO Retail Bisnis Astra Gunawan mengatakan, pada tahun 2019 perusahaan berhasil mencetak transaksi pada gelaran pameran GIIAS mencapai 4.700 surat pemesanan kendaraan (SPK). Selain itu, pemesanan kendaraan roda empat dari ACC dan TAF mencapai sekitar 3.600 unit dan motor 800 unit, dan asuransi mencapai 4.730.



"Kami optimistis penjualan di tahun ini bisa mencapai Rp800 miliar dengan total 5.000 SPK atau minimal sama dengan realisasi di 2019. Kami juga berharap bisa mempertahankan market share pembiayaan mobil nasional di 23 persen pada tahun ini," kata Gunawan di sela acara media gathering di Jakarta, baru-baru ini.



Selain itu pihaknya juga berharap, event kali ini bisa membantu nilai target pembiayaan sepanjang tahun naik 25-30 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan kembali ke kinerja sebelum adanya pandemi COVID-19.



Sebagai informasi, Astra Financial & Logistic didukung oleh tujuh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yaitu Astra Credit Companies (ACC), Federal International Finance (FIF Grup), Toyota Astra Finance (TAF), Asuransi Astra, Astra Life, Maucash, dan AstraPay.



Chief Marketing and Sales Officer TAF Wisnu Kusumawardhana mengungkapkan, pada gelaran GIIAS kali ini diharapkan bisa memperbaiki kinerja pembiayaan mobil baru baik untuk ACC maupun TAF.



Selain itu, diharapkan mampu membawa kinerja pembiayaan bulanan perusahaan untuk ACC dan TAF kembali ke kondisi normal, dengan nilai masing-masing Rp2,2 triliun dan Rp1 triliun.



"Selain karena GIIAS 2021 kami juga akan meluncurkan berbagai produk-produk terbaru, semua anak usaha Astra Financial & Logistic akan menggelar promo besar-besaran sepanjang event berlangsung," jelasnya.



Oleh karena itu, pihaknya optimistis tahun ini animo masyarakat akan sangat tinggi. Terlebih pada gelaran kali ini Astra Financial & Logistic menawarkan dua promo menarik, yaitu promo bunga mulai 0 persen untuk passenger car atau promo pilihan angsuran sangat ringan untuk mobil Low Cost Green Car (LCGC) mulai dari Rp2 jutaan.



Seperti diketahui, industri otomotif yang sebelumnya sempat mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19, kini kembali berangsur pulih. Data dari GAIKINDO menunjukkan angka penjualan mobil baru dari Januari hingga September 2021 sejumlah 628.000 unit pada penjualan wholesale. Pertumbuhan penjualan wholesale yang signifikan sebesar 69 persen ini memberikan angin segar bagi prospek sektor otomotif.



Berdasarkan data Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), penyaluran pembiayaan untuk kendaraan roda empat meningkat 39,8 persen menjadi Rp127,8 triliun dibanding data pada periode yang sama tahun 2020 yang senilai Rp91,4 triliun.



Di samping itu, untuk industri kendaraan roda dua, data penjualan sepeda motor nasional yang dilansir Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), pada periode Januari hingga September 2021 mencapai 3,76 juta unit, meningkat 56,8 persen dibanding periode yang sama tahun 2020 yang berjumlah 2,18 juta unit.



Melihat industri pembiayaan sepeda motor nasional, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh APPI, penyaluran pembiayaan untuk sepeda motor baru dan bekas hingga September 2021 mengalami kenaikan sebesar 19,8 persen menjadi Rp55,6 triliun, dibanding September 2020 yang sebesar Rp46,45 triliun.