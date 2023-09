Astra Peugeot Catat Kenaikan Penjualan 25% di 2021

Astra Peugeot mampu mencatatkan total penjualan sebanyak 265 unit di sepanjang 2021 lalu.

Pencapaian ini lebih baik ketimbang angka penjualan 2020 sebanyak 212 unit. Ada kenaikan 53 unit atau 25 persen di 2021 dibandingkan pencapaian penjualan di 2020.

"Respons positif konsumen lokal terhadap line up Astra Peugeot menggembirakan. New SUV, 3008 dan 5008, plus varian entry premium, Active, menjawab kebutuhan pasar. Kami akan terus memberikan pilihan jajaran produk berkualitas dan sesuai dengan ekspektasi konsumen SUV premium di Indonesia," papar Rokky Irvayandi, Chief Executive of Astra Peugeot, dalam keterangannya kepada Inilah.com di Jakarta, Rabu (5/1/2022).

Sekadar informasi, tren kenaikan Astra Peugeot terus ditorehkan dari tahun ke tahun dalam tiga tahun terahir.

Lihat saja, penjualan Astra Peugeot hanya mampu menjual 129 unit sepanjang tahun 2019. Kemudian, angka penjualan membaik sebanyak 212 unit pada tahun 2020 yang notabene awal pandemi COVID-19. Terakhir, total penjualan 2021 Astra Peugeot mampu menjual 265 unit.

Catatan positif ini begitu kontras, dalam dua tahun terahir, dikarenakan masih didera pandemi .

"Semoga pencapaian penjualan terus meningkat seiring membaiknya kondisi kesehatan dan perekonomian masyarakat Indonesia di tahun 2022 ini," tutup Rokky.