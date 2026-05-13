Astra Women Network 2026, Dorong Perempuan Berdaya dan Berdampak

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti (keempat kanan), Chief Executive Officer Grab Indonesia Neneng Goenadi (ketiga kanan), Direktur Astra Gita Tiffani Boer (keempat kiri), Chief Group Executive Management and Development Astra Mariana Kokasih (kedua kiri), Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto (kedua kanan), Chief of Corporate Human Capital Development Astra Matilda Esther (kanan), Head of Astra Management Development Institute Astra Anton Johannes (kiri) dan Ketua Umum Perempuan Astra & CEO AstraPay Rina Apriana (ketiga kiri) dalam acara Astra Women Network 2026 yang berlangsung di Menara Astra, Jakarta, pada Selasa (12/5). (Foto: Dok Astra).

Ukuran Font Kecil Besar

Astra terus memperluas komitmennya dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan beragam, salah satunya melalui penguatan peran serta kepemimpinan perempuan di seluruh lini Grup Astra.

Upaya tersebut diwujudkan lewat gelaran Astra Women Network 2026 yang mengusung tema “Women Empowered: From Empowerment to Impact”. Kegiatan ini berlangsung di Menara Astra, Jakarta, Selasa (12/5).

Melalui tema itu, Astra menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan tidak hanya berhenti pada kesempatan untuk berkembang, tetapi juga diarahkan agar mampu memberikan dampak nyata bagi lingkungan kerja, perusahaan, hingga masyarakat luas.

Sejumlah tokoh hadir dalam acara tersebut, di antaranya Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Direktur Astra Gita Tiffani Boer, serta jajaran eksekutif Astra dan Grup Astra. Kehadiran mereka memberikan dorongan bagi perempuan di lingkungan Astra untuk terus berdaya dan berkontribusi.

"Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Astra melalui Astra Women Network 2026 yang secara konsisten menghadirkan ruang kolaborasi, pembelajaran, dan penguatan kapasitas perempuan Indonesia. Inisiatif ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan bukan lagi sekadar agenda sosial, tetapi telah menjadi bagian penting dari strategi pembangunan sumber daya manusia dan keberlanjutan bangsa," ujar Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti.

Direktur Astra Gita Tiffani Boer menegaskan komitmen perusahaan dalam membuka ruang lebih luas bagi perempuan untuk berkembang dan mengambil peran strategis di organisasi.

“Astra berkomitmen untuk terus mendorong terciptanya lingkungan yang lebih inklusif dan membuka lebih banyak peluang bagi perempuan untuk berperan dan berkontribusi secara optimal dalam organisasi. Melalui Astra Women Network, kami berharap akan semakin banyak Perempuan Astra yang berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan, perusahaan maupun bangsa," ujar Gita.

Dalam agenda tersebut, Astra Women Network 2026 juga menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Chief Executive Officer Grab Indonesia Neneng Goenadi serta Ketua Pengurus Perempuan Astra sekaligus CEO AstraPay Rina Apriana. Keduanya berbagi pengalaman mengenai kepemimpinan dan pengembangan diri bagi perempuan di dunia kerja.

Sejak 2025, komunitas Perempuan Astra menjalankan berbagai program penguatan kapasitas, mulai dari mentoring hingga pembelajaran lintas perusahaan di dalam Grup Astra. Program tersebut mencakup pelatihan kelas, pendampingan individu, hingga mentoring kelompok yang berfokus pada pengembangan kepemimpinan.

Hingga 2025, keterwakilan perempuan di posisi supervisor ke atas di lingkungan Grup Astra tercatat mencapai 20,33 persen. Sementara itu, terdapat 33 perempuan yang menduduki jabatan direktur atau sekitar 17,37 persen dari total jajaran direksi.

Selain fokus pada pengembangan internal, Perempuan Astra juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Di antaranya kolaborasi Hari Anak Nasional bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, penanaman mangrove di Pulau Pramuka, kegiatan lingkungan di Desa Sejahtera Astra Cidadap Padalarang, hingga kegiatan sosial bersama anak penyintas kanker dan kegiatan mengajar di wilayah binaan Yayasan Astra.

Komunitas Perempuan Astra diharapkan menjadi ruang kolaborasi dan saling dukung bagi perempuan di ekosistem Grup Astra, sekaligus memberi kontribusi nyata bagi masyarakat luas.

Inisiatif ini juga sejalan dengan komitmen Astra dalam mendukung keberagaman dan inklusivitas, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Astra terus memperluas komitmennya dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan beragam, salah satunya melalui penguatan peran serta kepemimpinan perempuan di seluruh lini Grup Astra.

Upaya tersebut diwujudkan lewat gelaran Astra Women Network 2026 yang mengusung tema “Women Empowered: From Empowerment to Impact”. Kegiatan ini berlangsung di Menara Astra, Jakarta, Selasa (12/5).

Melalui tema itu, Astra menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan tidak hanya berhenti pada kesempatan untuk berkembang, tetapi juga diarahkan agar mampu memberikan dampak nyata bagi lingkungan kerja, perusahaan, hingga masyarakat luas.

Sejumlah tokoh hadir dalam acara tersebut, di antaranya Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Direktur Astra Gita Tiffani Boer, serta jajaran eksekutif Astra dan Grup Astra. Kehadiran mereka memberikan dorongan bagi perempuan di lingkungan Astra untuk terus berdaya dan berkontribusi.

"Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Astra melalui Astra Women Network 2026 yang secara konsisten menghadirkan ruang kolaborasi, pembelajaran, dan penguatan kapasitas perempuan Indonesia. Inisiatif ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan bukan lagi sekadar agenda sosial, tetapi telah menjadi bagian penting dari strategi pembangunan sumber daya manusia dan keberlanjutan bangsa," ujar Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti.

Direktur Astra Gita Tiffani Boer menegaskan komitmen perusahaan dalam membuka ruang lebih luas bagi perempuan untuk berkembang dan mengambil peran strategis di organisasi.

“Astra berkomitmen untuk terus mendorong terciptanya lingkungan yang lebih inklusif dan membuka lebih banyak peluang bagi perempuan untuk berperan dan berkontribusi secara optimal dalam organisasi. Melalui Astra Women Network, kami berharap akan semakin banyak Perempuan Astra yang berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan, perusahaan maupun bangsa," ujar Gita.

Dalam agenda tersebut, Astra Women Network 2026 juga menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Chief Executive Officer Grab Indonesia Neneng Goenadi serta Ketua Pengurus Perempuan Astra sekaligus CEO AstraPay Rina Apriana. Keduanya berbagi pengalaman mengenai kepemimpinan dan pengembangan diri bagi perempuan di dunia kerja.

Sejak 2025, komunitas Perempuan Astra menjalankan berbagai program penguatan kapasitas, mulai dari mentoring hingga pembelajaran lintas perusahaan di dalam Grup Astra. Program tersebut mencakup pelatihan kelas, pendampingan individu, hingga mentoring kelompok yang berfokus pada pengembangan kepemimpinan.

Hingga 2025, keterwakilan perempuan di posisi supervisor ke atas di lingkungan Grup Astra tercatat mencapai 20,33 persen. Sementara itu, terdapat 33 perempuan yang menduduki jabatan direktur atau sekitar 17,37 persen dari total jajaran direksi.

Selain fokus pada pengembangan internal, Perempuan Astra juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Di antaranya kolaborasi Hari Anak Nasional bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, penanaman mangrove di Pulau Pramuka, kegiatan lingkungan di Desa Sejahtera Astra Cidadap Padalarang, hingga kegiatan sosial bersama anak penyintas kanker dan kegiatan mengajar di wilayah binaan Yayasan Astra.

Komunitas Perempuan Astra diharapkan menjadi ruang kolaborasi dan saling dukung bagi perempuan di ekosistem Grup Astra, sekaligus memberi kontribusi nyata bagi masyarakat luas.

Inisiatif ini juga sejalan dengan komitmen Astra dalam mendukung keberagaman dan inklusivitas, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).