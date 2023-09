Asyik! BTN Guyur Dividen Rp237,62 Miliar

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk membagikan dividen tunai dengan total sebesar Rp237,62 miliar atau Rp22,438 per lembar saham kepada para pemegang saham.

Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, jumlah tersebut merupakan 10 persen dari laba bersih perseroan untuk tahun buku 2021 yang mencapai Rp2,37 triliun.

"RUPST Bank BTN memutuskan penggunaan laba bersih tahun buku 2021 sebesar 10 persen sebagai dividen dan sebesar 90 persen sebagai laba ditahan," kata Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (2/3/2022).

Haru menyampaikan, pada tahun ini, perseroan juga telah menetapkan beberapa target kinerja keuangan antara lain kredit dan pembiayaan ditargetkan tumbuh 9 persen hingga 11 persen, Dana Pihak Ketiga ditargetkan juga tumbuh 9 persen hingga 11 persen, laba bersih ditargetkan naik pada kisaran 10 persen hingga 13 persen serta NPL gross diharapkan membaik pada kisaran 3,4 persen hingga 3,5 persen.

Adapun untuk mencapai target pertumbuhan kredit tersebut, perseroan akan mengoptimalkan program perumahan nasional, melalui kontribusi pada program KPR FLPP, KPR BP2BT dan KPR TAPERA dengan potensi realisasi unit sebanyak 169,3 ribu unit.

Perseroan juga memperluas kemitraan untuk penyaluran kredit pada segmen fixed income dengan melanjutkan program KPR TWP AD dan ekspansi BTN Solusi di segmen institusi, lembaga pemerintah, kementerian dan korporasi BUMN lainnya.

Bank BTN juga akan meningkatkan KPR di segmen milenial melalui kerjasama pembangunan Transit Oriented Development (TOD) dengan BUMN Karya dan Top Developer serta program KPR untuk milenial, seperti KPR Gaess for Millenials dengan fitur Graduate Payment Mortgage (GPM) dan KPR Hits.

Selain itu, Bank BTN juga akan mengembangkan kredit komersial dan korporasi yang memiliki value chain di sektor perumahan.

Sementara untuk menjaga momentum pertumbuhan laba bersih, perseroan akan menjaga yield kredit di kisaran 7 persen - 8 persen dengan meningkatkan kontribusi kredit bermarjin tinggi, terutama kredit payroll dan UKM.

Bank BTN juga akan melanjutkan tren penurunan biaya dana atau Cost of Fund (CoF) dengan meningkatkan rasio dana murah (CASA) dan DPK Ritel.

Perseroan akan mendorong laba bersih untuk meningkatkan kontribusi pendapatan jasa atau Fee Based Income (FBI) dengan mengembangkan sumber-sumber FBI baru seperti pengembangan fee treasury di segmen ritel, penjualan produk wealth dan peningkatan transaksi digital banking baik user mobile banking, internet banking dan cash management.

Persetujuan RUPST

Dalam RUPST Bank BTN ada beberapa mata agenda yang dibahas, dan RUPST menyetujui antara lain pengesahan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan perseroan tahun buku 2021, penetapan penggunaan Laba bersih perseroan untuk tahun buku 2021 dan perubahan susunan pengurus perseroan.

Untuk susunan pengurus baru perseroan, pemegang saham menyetujui dan menunjuk kembali Nixon LP Napitupulu menjadi Wakil Direktur Utama Bank BTN.

Sedangkan pada jajaran komisaris, RUPST menyetujui pemberhentian Eko D Heripoerwanto sebagai Komisaris dan menunjuk tiga komisaris baru yakni Herry Trisaputra Zuna sebagai Komisaris, Himawan Arief Sugoto sebagai Komisaris dan Sentot A Sentausa sebagai Komisaris Independen.

Menurut Haru, perseroan menyambut positif susunan pengurus yang baru tersebut.

"Kami optimistis jajaran baru ini akan solid membawa Bank BTN mencapai target sebagai The Best Mortgage Bank," ujar Haru.

Adapun susunan dewan komisaris dan anggota direksi perseroan yang baru sebagai berikut:

Dewan KomisarisKomisaris Utama/Independen: Chandra M HamzahWakil Komisaris Utama/Independen: Iqbal LatanroKomisaris Independen: Ahdi Jumhari LuddinKomisaris Independen: Armand B AriefKomisaris Indpenden: Sentot A SentausaKomisaris: Herry Trisaputra ZunaKomisaris: Heru Budi HartonoKomisaris: Andin HadiyantoKomisaris: Himawan Arief Sugoto

DireksiDirektur Utama: Haru KoesmahargyoWakil Direktur Utama: Nixon LP NapitupuluDirektur Finance: Nofry Rony PoetraDirektur Asset Management: Elisabeth Novie RiswantiDirektur Human Capital, Compliance and Legal: Eko WaluyoDirektur Distribution and Funding: JasminDirektur Risk Management: Setiyo WibowoDirektur IT & Digital: Andi NirwotoDirektur Consumer: Hirwandi Gafar