Asyik, Game Battlefield Mobile Siap Dijajal di Android

Kabar gembira buat kalian para pemain Battlefield. Pasalnya, Electronic Arts (EA) resmi membawa game ini hadir di platform mobile. Kini, game bergenre First Person Shooter (FPS) yang sebelumnya hadir pada perangkat konsol dan PC telah menyelenggarakan Early Alpha, yang merupakan tahap uji pertama sebelum berlanjut ke Close Beta dan Open Beta untuk pengguna Android.



“Kami sangat senang bisa merealisasikan Battlefield Mobile. Kami sendiri adalah fans dari serial ini sejak Battlefield 1942 dan bangga bisa membawa nuansa All-Out Warfare dan Battlefield ke audiens baru dan generasi fans setia,” Alex Seropian selaku Head of Studio Industrial Toys dalam siaran pers yang diterima INILAHCOM.



Battlefield Mobile akan membawa pemain ke dalam sebuah pertempuran epik berskala besar melalui mode Conquest yang ikonik and mode favorit para fans lainnya pada sebuah aplikasi mobile dengan kualitas high-definition layaknya konsol, lengkap dengan teks, fitur chat, dan suara jernih. Game untuk Android dan nantinya juga rilis untuk iOS ini merupakan ekspansi dari franchise Battlefield, bukan aplikasi tambahan atau porting dari Battlefield 2042. Selain itu, tidak ada fitur crossplay antara Battlefield Mobile dengan seri Battlefield di konsol maupun PC.



Untuk para pemain game mobile FPS yang gemar menciptakan momen spektakuler, game berbasis squad ini mampu membuat kalian memenangkan pertandingan dengan menggunakan persenjataan lengkap yang dapat dikostumisasi maupun berbagai kendaraan.



Mengusung sistem free-to-play (F2P), Battlefield Mobile hanya menjual item kosmetik serta Battle Pass. Fitur-fitur dasar game ini, yaitu True Battlefield Gameplay yang akan memberikan clas baru, gameplay dengan 32 pemain, mode baru dan lama termasuk All-Out warfare, map luas, dan kerja sama antar pemain antar pemain dalam satu skuad.



Best in Class Vehicles, yaitu pergerakan canggih, kapasitas duduk berkelompok, dan fitur pergantian posisi serta control yang dapat diubah. Real Team Destruction, akan membawa algoritma fisika Battlefield ke mobile. Para pemain akan dapat menyaksikan serta merasakan kehancuran di dalam game yang menjadi keunikan game ini.



Pertempuran tidak pernah berhenti di Battlefield Mobile dan akan terus berevolusi serta memiliki dunia yang selalu berubah sejalan dengan update yang berkelanjutan, mulai dari musim, mode, konten, tantangan, dan masih banyak lagi. Para pemain dapat mengulangi pengalaman bermainnya di beberapa pertempuran hebat dalam sejarah pada versi map remaster dari game sebelumya. Battlefield Mobile juga menghadirkan map baru dan map favorit para fans ke mobile, termasuk map klasik pada perilisannya nanti, seperti Damavand Peak, Noshahr Canals, Grand Bazaar, dan Operation Metro.



Buat kalian yang ingin mendaftarkan early alpha, slot ini terbatas dan Indonesia sangat beruntung karena jadi salah satu negara yang mendapat kesempatan untuk menjalankan fase ini. Keikutsertaan pemain sangat membantu proses pengembangan game ini kedepannya dengan cara berbagi momen bermain di media sosial.