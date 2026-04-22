Atalanta vs Lazio: Sarri Bawa Kabar Buruk Soal Kondisi Pemain

Tijjani Noslin dari SS Lazio merayakan gol pertamanya selama pertandingan Serie A antara SS Lazio dan Parma Calcio 1913 di Stadio Olimpico pada 4 April 2026 di Roma, Italia. (Foto oleh Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Menjelang laga penentuan leg kedua semifinal Coppa Italia melawan Atalanta pada Rabu (22/4) waktu setempat, pelatih Lazio, Maurizio Sarri, memberikan pembaruan terkini terkait kondisi skuadnya. I Biancocelesti diketahui tengah berjuang mengatasi masalah kebugaran pemain yang didera berbagai cedera.

Laga yang akan digelar di Bergamo ini diprediksi berjalan sengit, mengingat kedua tim sebelumnya bermain imbang 2-2 pada leg pertama di Roma bulan lalu. Banyak pihak menyebut pertandingan ini sebagai penentu nasib musim Lazio. Namun, Sarri dengan tegas menepis anggapan tersebut.

"Itu adalah definisi khas jurnalistik. Tidak ada satu pertandingan saja yang bisa menyelamatkan sebuah musim. Itu lebih merupakan pesan dari orang dalam atau perspektif media," ujar Sarri dalam konferensi pers pralaga, seperti dikutip dari La Lazio Siamo Noi.

Kondisi Fisik Pemain

Sepanjang musim ini, Lazio memang melewati masa-masa sulit akibat badai cedera. Sarri bahkan mengeluhkan bahwa timnya telah mencatatkan total 52 kasus cedera yang sangat memengaruhi perolehan poin mereka.

Kondisi kurang ideal ini masih berlanjut. Penyerang andalan mereka dalam beberapa pekan terakhir, Tijjani Noslin, dilaporkan mengalami sedikit benturan usai laga kontra Napoli. Sementara itu, Daniel Maldini yang mungkin akan bermain melawan klub induknya, masih bermasalah dengan cedera bawaan.

"Noslin keluar dari pertandingan melawan Napoli dengan beberapa masalah kecil. Kami akan melihat kondisinya besok. Maldini secara klinis sudah pulih tetapi memiliki tendinopati kronis. Hari ini peradangannya tampaknya berkurang, tetapi saya tidak tahu berapa lama ia bisa bermain," ungkap Sarri.

"Marusic baru berlatih sebagian dengan grup, ia sudah absen selama beberapa minggu. Kami akan mengujinya lagi. Rovella juga sudah diizinkan untuk melakukan sedikit kontak pada bahunya, dan Toma Basic masih berusaha kembali ke kondisi kebugaran idealnya setelah absen dua setengah bulan," tambah pelatih berusia 67 tahun tersebut.

Tepis Taktik Serangan Balik dan Persaingan Winger Kanan

Terkait susunan pemain di posisi sayap kanan, Sarri enggan membeberkan siapa yang akan tampil sebagai starter antara Matteo Cancellieri atau Gustav Isaksen. Ia menyebut pemilihan akan murni didasarkan pada performa terkini, seraya menyebut bahwa Isaksen sempat mengalami masalah mental usai Timnas Denmark tersingkir, meski kini kondisinya sudah membaik.

Lebih lanjut, mantan pelatih Napoli dan Chelsea itu juga membantah narasi yang menyebutkan bahwa taktik Lazio saat ini hanya bergantung pada skema serangan balik (counter-attack).

"Kami telah berkembang pesat dalam penguasaan bola. Setelah (melawan) Napoli, kedengarannya seolah-olah kami hanya mencetak gol dari serangan balik, tetapi itu tidak benar. Gol pertama tercipta setelah satu menit penguasaan bola, dan gol kedua berawal dari membangun serangan dari belakang," tegas Sarri.

"Terkadang narasi tidak sesuai dengan kenyataan. Kami tidak akan pernah menjadi tim yang berfokus pada pembangunan serangan yang lambat, tetapi kami telah berkembang. Penguasaan bola harus cepat dan segera diarahkan ke area pertahanan lawan," pungkasnya.