Atase Perdagangan Kairo Perjuangkan Penurunan Tarif Bea Masuk Produk Sabun asal Indonesia

Atase Perdagangan Kairo M. Syahran Bhakti menyatakan bahwa perwakilan RI di Mesir berupaya untuk melakukan negosiasi atas tingginya bea masuk produk sabun asal Indonesia yang bisa mencapai 40-60 persen. Negosiasi bilateral Indonesia-Mesir ini diharapkan dapat membuahkan hasil positif.

Hal ini diungkapkan Syahran saat mendampingi Duta Besar RI untuk Mesir Lutfi Rauf pertemuan bisnis dan budaya di Bayt Nouh, Kota Tanta, Provinsi Gharbia, Mesir pada Sabtu (15/4/2023).

Pertemuan diselenggarakan oleh Polaris for General Supply, Sky Line for Export & Import pimpinan Kapten Ahmed Reda El Sheikh, dan United Egypt for Trading and Industrial Investmens pimpinan Mohamed Khalaf.

"Produk sabun Indonesia banyak menempati etalase toko-toko di Mesir. Bea masuk yang termasuk tinggi ternyata tidak menghalangi masyarakat Mesir mencari dan menggunakan sabun Indonesia," jelas Dubes Lutfi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (18/4/2023).

Berdasarkan data Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS), ekspor produk sabun Indonesia (kode HS 3402) pada 2022 tercatat US$159 ribu atau naik 3,24 persen dibandingkan periode 2021 yang sebesar US$154 ribu dengan pangsa pasar 0,12 persen. Adapun produk sabun kode HS 3401 sebesar US$280 ribu dengan pangsa pasar 0,8 persen.

Pesaing utama adalah Uni Emirat Arab dengan pangsa pasar 50,61 persen; Turki 7,23 persen; Jerman 2,25 persen;, Prancis 2,14 persen; dan Arab Saudi 1,99 persen.

Syahran menambahkan, tingginya pasokan produk sabun dari Uni Emirat Arab ke Mesir karena negara itu juga salah satu importir sabun Indonesia terbesar.

"Dalam laporan Trademap, Uni Emirat Arab mengimpor sabun dari dunia mencapai US$335,34 juta dan dari Indonesia mencapai US$35,66 juta pada 2021," ujarnya.

"Uni Emirat Arab adalah salah satu negara mitra dagang Mesir dan terikat dengan perjanjian dagang yang memudahkan produk Uni Emirat Arab masuk ke pasar Mesir," lanjut Syahran.

Pertemuan tersebut dirangkaikan dengan pagelaran seni budaya, tarian religi, dan shalawat yang berlangsung khidmat. Di penghujung acara, Dubes Lutfi menyerahkan bingkisan produk Indonesia kepada CEO Polaris dan Sky Line.

Dubes Lutfi juga menyerahkan piagam penghargaan dari Menteri Perdagangan RI kepada United for Trading and Investment yang selama ini loyal mengimpor produk sabun Indonesia.