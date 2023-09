Athalla Tunjukkan Kondisi Venna Melinda Usai jadi Korban KDRT

Athalla Naufal menemani ibunya, Venna Melinda di rumah sakit karena dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Momen tersebut ia unggah tepat di tengah kabar bahwa ibunya mengalami KDRT yang diduga dilakukan oleh suaminya, Ferry Irawan.

Athalla mengunggah momen tersebut di akun Instagramnya. Foto tersebut memperlihatkan Venna Melinda yang terbaring di atas ranjang rumah sakit. Adik dari Verrel Bramasta itu tampak menggenggam tangan ibunya.

"Always here for you mah," tulis Athalla dalam postingan tersebut di @athallanaufal7, ditulis di Jakarta, Selasa (10/01/2023).

Tak hanya dalam unggahan feed Instagram, ia juga memperlihatkan momen menemani ibunya di story Instagramnya.

"Love you mah," tulisnya dalam story tersebut.

Kabar dugaan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Venna Melinda membuat publik geger. Pasalnya, ibu dari dua anak ini baru menikah dengan Ferry Irawan pada Maret 2022. Kini Venna harus dirawat di rumah sakit karena dugaan KDRT yang dilakukan oleh Ferry Irawan.

Kondisi terbaru mantan Puteri Indonesia itu diungkapkan oleh anak keduanya, Athalla Naufal. Kini, Athalla menemani sang ibunda yang dirawat di rumah sakit.