Aturan Nutri Level Produk Pangan Masih Godok Teknis dan Kompromi Biaya Industri

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menyatakan bahwa kebijakan pelabelan gizi Nutri Level pada kemasan pangan saat ini masih bersifat sukarela (volunteer). Kebijakan ini masih dalam tahap harmonisasi regulasi untuk menentukan aturan teknis pelaksanaannya.

"Ini kan proses harmonisasi sekarang untuk penjelmaannya. Kita sudah putuskan Nutri Level itu dijalankan, tapi kan teknisnya harus ada dibuatkan peraturan berikutnya dan peraturan itu yang proses harmonisasi sekarang ya," ujar Ikrar di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (20/4/2026).

Terkait pemberlakuan wajib (mandatory), BPOM menargetkan waktu transisi selama dua tahun. Namun, Ikrar mengungkapkan adanya permintaan dari pihak industri agar kewajiban tersebut baru diterapkan setelah lima tahun dengan alasan beban biaya perubahan kemasan.

"Jangan terlalu lama, tapi pihak industri pengennya 5 tahun. Nanti dikompromikan, ini belum sampai pada tahap tataran membuat keputusan," jelasnya.

Ikrar menambahkan bahwa kebijakan ini nantinya bertujuan mengedukasi masyarakat dalam memilih produk sehat sekaligus menekan kasus penyakit tidak menular akibat konsumsi garam, gula, dan lemak (GGL) berlebih.

"Tapi kan kita harus ngerti juga pelaku industri ini kan berpengaruh terhadap kemasannya, terhadap pelabelannya itu butuh biaya. Jadi untuk sekarang ini masih bersifat volunteer atau sukarela," tambahnya.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan KMK Nomor HK.01.07/MENKES/301/2026 pada 14 April 2026 sebagai landasan aturan ini. Nutri Level akan mengategorikan produk pangan dari huruf A (paling sehat) hingga D (paling tidak sehat) berdasarkan kandungan GGL-nya.

Menkes Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk mencegah risiko penyakit seperti obesitas, hipertensi, hingga diabetes tipe 2. Dalam pelaksanaannya, pencantuman label ini didasarkan pada pernyataan mandiri pelaku usaha yang diverifikasi melalui hasil pengujian laboratorium pemerintah atau laboratorium terakreditasi.