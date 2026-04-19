Aturan Vape Masih Tumpul di Lapangan, Kemenkes tak Bertaji

Sejumlah remaja mengembuskan asap dari vape atau rokok elektrik seperti dilihat di Medan, Sumatera Utara, pada Desember 2014. (Foto: Getty images)

Urusan ngebul rokok elektrik alias vape makin runyam. Setelah BNN mengusulkan pelarangan total karena marak disalahgunakan untuk narkoba, kini giliran Prof Tjandra Yoga Aditama yang angkat bicara. Mantan petinggi WHO ini menyentil pemerintah yang dianggap masih lembek dalam urusan implementasi aturan di lapangan.

Tjandra menjelaskan, regulasi vape sebenarnya sudah masuk dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 152 tentang pengamanan zat adiktif. Aturan ini diperinci lagi melalui PP Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 433 yang mengatur teknis pengendaliannya. Namun, ia mencatat tiga poin penting yang harus jadi perhatian pemerintah.

“Dari uraian di atas maka ada tiga aspek penting. Pertama, rokok elektronik jelas berbahaya bagi kesehatan,” kata Tjandra kepada Inilah.com, Minggu (19/4/2026).

Poin kedua terkait kerangka regulasi. Menurut Tjandra, secara administratif pemerintah sudah punya pegangan. “Artinya dasar hukum sudah kita miliki,” ujarnya.

Masalahnya ada pada poin ketiga, yakni belum adanya aturan detail di tingkat kementerian yang berimbas pada lemahnya pengawasan.

“Bagaimana bentuk peraturan Menteri Kesehatan yang akan mengatur lebih rinci dan bagaimana implementasinya di lapangan,” jelas Tjandra.

Isu ini kembali mencuat setelah Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Suyudi Ario Seto, mengusulkan pelarangan vape secara nasional dalam rapat di DPR RI baru-baru ini. Langkah ini diambil karena temuan BNN menunjukkan vape kerap disalahgunakan untuk mengonsumsi zat berbahaya seperti etomidate.

