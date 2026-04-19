Audero Hero! Selamatkan Cremonese dari Kebobolan Lawan Torino

Laga Cremonese vs Torino pada pekan ke-33 Liga Italia 2025/26 berakhir tanpa pemenang. Duel yang berlangsung di Stadion Giovanni Zini pada Minggu malam WIB ditutup dengan skor 0-0.

Penampilan Audero menjadi salah satu sorotan dalam laga ini. Kiper Timnas Indonesia itu bermain penuh dan sukses mencatat clean sheet kesembilan musim ini. Dia juga tampil solid dengan sejumlah kontribusi penting, termasuk penyelamatan di menit akhir.

Hasil imbang ini membuat Cremonese tertahan di peringkat ke-13 dengan 28 poin, masih berada di batas zona degradasi. Sementara Torino tetap menempati posisi ke-12 dengan koleksi 40 poin, demikian yang dilansir laman resmi legaserie a.

Sejak awal pertandingan, Cremonese tampil lebih agresif dengan mengambil inisiatif serangan. Meski demikian, rapatnya lini pertahanan Torino membuat peluang bersih sulit tercipta.

Hingga pertengahan babak pertama, kedua tim cenderung bermain hati-hati dengan minim peluang.

Peluang terbaik Cremonese di babak pertama hadir pada menit ke-42 lewat Federico Bonazzoli. Namun, tendangan jarak jauhnya masih melambung di atas mistar.

Bonazzoli kembali mencoba peruntungannya tak lama kemudian, tetapi usahanya masih bisa diamankan kiper Torino, Alberto Paleari.

Memasuki babak kedua, Cremonese meningkatkan intensitas serangan. Bonazzoli kembali menjadi ancaman utama, tetapi belum mampu memecah kebuntuan.

Cremonese sempat membobol gawang Torino melalui Baschirotto pada menit ke-61. Namun, gol tersebut dianulir wasit setelah tinjauan VAR menunjukkan adanya pelanggaran lebih dulu dalam proses terjadinya gol.

Torino bukan tanpa peluang. Marcus Pedersen sempat mengancam, tetapi tembakannya masih belum tepat sasaran.

Di penghujung laga, tepatnya menit ke-90+4, kiper Cremonese Emil Audero melakukan penyelamatan krusial dengan menggagalkan peluang Sandro Kulenovic. Pertandingan berakhir tanpa gol.

Susunan Pemain

Cremonese (4-4-2): Emil Audero; Giuseppe Pezzella, Sebastiano Luperto (Barbieri 84'), Federico Baschirotto, Filippo Terracciano; Jari Vandeputte (Okereke 60'), Alberto Grassi (Payero 73'), Warren Bondo, Romano Floriani (Zerbin 60'); Antonio Sanabria (Djuric 84'), Federico Bonazzoli

Torino (3-4-1-2): Alberto Paleari; Enzo Ebosse, Guillermo Maripan (Marianucci 68'), Saul Coco; Rafael Obrador (Biraghi 76'), Gvidas Gineitis, Cesare Casadei, Marcus Pedersen; Nikola Vlasic (Anjorin 76'); Che Adams, Giovanni Simeone (Njie 68', Kulenovic 90')