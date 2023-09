Augie Fantinus Antusias Sambut Kepulangan Timnas Basket dari Vietnam

Hasil manis yang ditorehkan Timnas Basket Indonesia di gelaran SEA Games 2021 tampak begitu membekas di hati seorang pecinta basket sekaligus publik figur, Augie Fantinus.

Turut hadir dalam penyambutan atlet Indonesia di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (24/5/2022), Augie akui bersyukur atas torehan emas yang dilesatkan Timnas Basket di SEA Games 2021.

“Wah bersyukur banget, gue sebagai pecinta basket Indonesia. Kalau gue lihat bukan cuma pemain, pelatih, official, tetapi juga semua pecinta basket yang memberi masukan kritikan dan bersyukur kita bisa meraih juara dengan mendapatkan emas di putra dan perak di putri,” kata Augie kepada awak media.

Hasil medali emas yang sekaligus menjadi catatan sejarah bagi Tanah Air, disebut Augie jadi momentum yang pas guna menunjukkan basket adalah cabang olahraga (cabor) yang patut diperhitungkan di pesta multi event.

“Semoga momen ini jadi kebangkitan basket Indonesia, kita punya olahraga lain selain sepakbola dan bulu tangkis,” terang Augie.

“(Semoga) Semakin banyak yang mencintai dan makin banyak yang pengen jadi seperti mereka (timnas basket) anak-anak muda,” sambungnya.

Pada kesempatan yang sama, raut wajah semringah tergambar dari wajah mantan penyiar radio itu saat bertemu dengan sejumlah penggawa Timnas Basket Indonesia di Terminal 3 Bandara Soetta.

Marques Bolden jadi sosok yang terlihat akrab dengan Augie. Sesekali, canda tawa artis televisi itu bersambut dengan gelak tawa dari Bolden.

Augie juga sempat berswafoto dengan Bolden dan beberapa penggawa kenamaan basket Indonesia, seperti Brandon Jawato hingga Darmar Grahita Abraham.

Sosok pemilik nama lengkap Augie Fantinus Wijaya memang dikenal dekat dengan olahraga basket. Kendati tidak memiliki tubuh tinggi, Augie tampak aktif bermain basket dan kerap membanggikan momen tersebut melalui Instagramnya.

Lebih-lebih, Augie juga memiliki sebuah lapangan basket di rumahnya yang seringkali digunakan untuk bermain one by one.

Beberapa pesohor basket pun sempat hilir mudik ke lapangan milik Augie. Sebut saja salah satu penggawa timnas hasil naturalisasi, Dame Diagne.

Atlet yang membawa Timnas Indonesia hasilkan emas di SEA Games 2021 sempat mendatangi lapangan basket Augie pada 6 Mei 2022 lalu, tepat beberapa hari sebelum keberangkatannya ke Vietnam. [AHA]