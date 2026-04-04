Avtur Dunia Naik 80 Persen, Pemerintah Diminta Antisipasi Harga Tiket Pesawat

Penumpang berjalan untuk menaiki pesawat di Bandara Internasional Juanda Surabaya, Jawa Timur, Minggu (15/3/2026). (Foto: Antara)

Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mendorong pemerintah segera mengantisipasi potensi kenaikan harga tiket pesawat. Langkah ini diperlukan menyusul lonjakan harga avtur dunia yang dilaporkan mencapai 80 persen.

Rivqy menyebut kenaikan harga avtur sebagai komponen utama biaya operasional akan berdampak langsung pada tarif penerbangan. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dikhawatirkan menekan daya beli masyarakat serta mengganggu konektivitas antarwilayah.

“Kita tidak bisa membiarkan mekanisme pasar berjalan tanpa pengawasan dalam situasi ekstrem seperti ini. Pemerintah perlu hadir untuk memastikan kenaikan biaya tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat,” ujar Rivqy di Jakarta, Sabtu (4/4/2026).

Politikus Fraksi PKB ini mengakui kenaikan harga avtur akibat eskalasi global sulit dihindari. Namun, ia menilai dampaknya terhadap harga tiket tetap bisa dikelola melalui kebijakan pemerintah.

“Dalam konteks global saat ini, kenaikan harga avtur memang tidak mudah dihindari. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa mencegah dampaknya terhadap harga tiket. Pemerintah harus hadir karena mobilitas masyarakat Indonesia, dengan kondisi geografis kepulauan, sangat bergantung pada transportasi udara,” tegasnya.

Rivqy menyinggung krisis avtur di Vietnam yang berujung pada pemangkasan jadwal penerbangan secara ekstrem. Ia memperingatkan agar kondisi serupa tidak terjadi di Indonesia.

“Kita harus belajar dari negara lain. Krisis avtur sampai memaksa pengurangan penerbangan secara drastis adalah peringatan serius. Indonesia tidak boleh mengalami hal yang sama,” tutur Rivqy.

Ia menilai situasi ini harus menjadi momentum evaluasi struktur biaya penerbangan nasional, termasuk ketergantungan pada avtur impor. Rivqy mengusulkan pemerintah mempertimbangkan pemberian subsidi terbatas atau insentif fiskal bagi maskapai untuk menahan lonjakan tarif dalam jangka pendek.

“Kita perlu melihat ini secara komprehensif, bukan hanya jangka pendek, tetapi juga bagaimana membangun ketahanan energi sektor penerbangan ke depan,” jelasnya.

Selain itu, ia mendorong peningkatan kapasitas produksi avtur dalam negeri dan efisiensi distribusi. Rivqy juga menekankan pentingnya sinergi antara maskapai BUMN dan swasta untuk menjaga stabilitas industri.

“Kolaborasi antara maskapai BUMN dan swasta harus diperkuat agar industri penerbangan nasional lebih tangguh menghadapi krisis,” katanya.

Rivqy berharap pemerintah bergerak cepat agar dampak kenaikan harga avtur global tidak membebani masyarakat secara berlebihan. “Yang kita jaga bukan hanya industri penerbangan, tetapi juga aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi yang terjangkau,” ungkapnya.

