Awali 2022, Brio dan BR-V Pimpin Penjualan Honda Indonesia

Mengawali tahun 2022, Honda Prospect Motor (HPM) mencatatkan penjualan sebesar 7.727 unit di sepanjang bulan Januari lalu, dengan Honda Brio dan Honda BR-V memberikan kontribusi tertinggi untuk penjualan Honda.

Meskipun penjualan di Januari masih terdampak terganggunya pasokan komponen untuk produksi, Honda optimistis jika tren penjualan akan bergerak positif pada bulan Februari ini.

Sepanjang Januari 2022, Honda Brio berhasil membukukan total penjualan 3.993 unit, dengan rincian Honda Brio Satya sebesar 3.020 unit dan Honda Brio RS 973 unit. Sementara itu, All New Honda BR-V yang baru memulai pengiriman kepada konsumen di awal Januari mencatat menyumbangkan penjualan sebanyak 1.504 unit.

Kontribusi penjualan untuk Honda lainnya datang dari Honda HR-V 1.5L sebanyak 895 unit, Honda HR-V 1.8L sebanyak 27 unit, Honda CR-V sebanyak 597 unit, Honda City Hatchback sebanyak 446 unit, Honda Mobilio sebanyak 180 unit, Honda Civic Sedan sebanyak 54 unit, Honda Odyssey sebanyak 21 unit, Honda City sebanyak sembilan unit, dan Honda Accord sebanyak satu unit.

"Pada Januari lalu, penjualan Honda dipengaruhi pasokan komponen yang belum normal dan juga sebagian konsumen yang menunda pembelian karena menunggu kembali berlakunya insentif PPnBM DTP. Meski demikian, kami optimis ada beberapa kondisi yang dapat mendukung penjualan untuk bergerak positif di bulan Februari, terutama tingkat produksi dan pasokan yang terus kami genjot untuk memenuhi permintaan konsumen serta rencana pemberlakuan relaksasi PPnBM oleh pemerintah. Selain itu, kami juga kembali menghadirkan berbagai program penjualan yang akan semakin memberikan nilai lebih bagi konsumen yang melakukan pembelian selama bulan Februari ini," kata Business Innovation and Marketing & Sales Director HPM Yusak Billy dalam keterangannya kepada Inilah.com, Senin (14/2/2022).

Memasuki bulan Februari, Honda juga memberikan program penjualan kepada konsumen yang bertajuk 'New Year, New Deals'. Pada program ini, para konsumen akan mendapatkan beragam keuntungan mulai dari additional value hingga bebas biaya perawatan.

Konsumen akan mendapatkan bonus berupa gratis biaya perawatan berkala (jasa + parts s/d 50.000 km atau 4 tahun) khusus untuk pembelian Honda Mobilio, Honda BR-V, Honda CR-V, Honda City Hatchback RS, Honda HR-V, dan Honda Brio.

Tidak hanya itu, Honda juga memberikan Promo Awal Tahun khusus untuk pembelian Honda Mobilio, dan Honda BR-V hingga Rp4 juta.